​Place à l’épisode numéro 6 de la saison 3 de Sans Contrôle, le podcast 100 % FC Nantes. ​Ce mardi, nos quatre spécialistes des Canaris reviennent sur la défaite à Reims (3-1) et notamment le système choisi par l’entraîneur Antoine Kombouaré. Le retour de la Brigade Loire dans les stades est aussi à l’ordre du jour.

Le FC Nantes a lourdement chuté à Reims (3-1), dimanche dernier. Antoine Kombouaré avait abandonné son 4-2-3-1 ou 4-4-2 pour un 4-3-3 avec les titularisations de Cyprien, Girotto et Chirivella. Un choix qui pouvait sembler cohérent mais qui n’a pas porté les fruits escomptés, limitant notamment l’influence de Ludovic Blas (meilleur buteur de l’équipe avec quatre réalisations) et de Randal Kolo Muani.

Dans la deuxième partie de ce sixième épisode de la saison 3 de Sans Contrôle, les spécialistes FC Nantes ont cherché à tirer les enseignements de cette semaine à trois matchs. Enfin, ce match à Reims a aussi marqué le retour de la Brigade Loire dans les stades. Bonne ou mauvaise nouvelle ? La question a été posée dans un sondage sur Twitter.

Les ultras de la Brigade Loire ont fait leur retour dans les tribunes dimanche à l'occasion de @StadeDeReims vs @FCNantes ! Qu'en pensez-vous ?

Tous les mardis à partir de 17 heures

