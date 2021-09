Une embrouille déjà oubliée ou un malaise durable ? Selon l’Equipe, Neymar et Mbappé n’ont pas souhaité laisser pourrir la situation et se sont parlé directement ce dimanche après la sortie boudeuse de Mbappé samedi face à Montpellier. S’estimant « oublié » par son compère brésilien à plusieurs reprises sur le terrain, le Français l’avait critiqué ostensiblement sur le banc, des propos « captés » par la caméra de Canal + : « Ce clochard, il ne me fait jamais la passe ».

Le quotidien révèle que les deux stars ont été vues plaisantant ensemble lors de l’entraînement ce dimanche, même si la proximité entre Neymar et Mbappé n’est plus ce qu’elle était ces dernières années. En cause, les envies de départ du champion du monde, que le Brésilien n’a pas toujours bien comprises, ce qui revient un peu à se ficher du monde quand on se souvient le forcing de Neymar pour partir il y a deux étés.

De son côté, Mbappé, souffre un peu de la nouvelle géographie du vestiaire, beaucoup plus latino-américain, et d’un centre de gravité sportif qui le laisserait un peu en marge du duo formé par Messi et le Ney sur le terrain. Bref, des problèmes d’ego qui doivent faire le bonheur de Mauricio Pochettino au quotidien.