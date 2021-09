Une victoire, pas de blessé à déplorer et pas de but encaissé… Le PSG, qui a remporté face à Montpellier sa 8e victoire en autant de matchs de Ligue 1 cette saison, a vécu une soirée sans histoire au Parc des Princes samedi. « Je ne sais pas si elle est parfaite mais elle est bonne », a souligné Mauricio Pochettino, satisfait, en conférence de presse. « La satisfaction vient du fait que le collectif soit plus solide défensivement. Nous sommes encore en construction mais l’amélioration se voit. Avec le temps, les automatismes viendront encore plus », a-t-il ajouté.

Petite ombre au tableau, tout de même, le fait que le secteur défensif soit la principale source de contentement de l’entraîneur en dit assez long sur le travail qu’il reste à effectuer pour parfaire les réglages de la machine de guerre qu’est censée devenir cette équipe. Privés de Lionel Messi, qui soigne toujours son genou, les Parisiens ont connu beaucoup de déchets en phases offensives, à l’image de Neymar, qui a perdu la moitié des ballons qu’il a touchés (20 sur 41 ballons).

City aussi s’est bien chauffé

Interrogé sur le manque de créativité et de réalisme de ses trois attaquants du soir (Neymar, Mbappé et Di Maria), Pochettino ne s’est pas étendu. « On s’est créé beaucoup d’occasions sans marquer. Ce sont des joueurs de talent », a-t-il répondu laconiquement, préférant mettre en lumière l’apport des milieux de terrain pour faire la décision depuis le début de la saison – Gueye et Draxler ont été les buteurs samedi. « Il est important que les buts viennent d’autres secteurs que l’attaque comme le milieu. Je ne suis pas surpris. Leur apport est très important comme on le voit depuis quelques matchs », a souligné l’Argentin.

Place maintenant à l’un des matchs cruciaux de cette première partie de saison, la réception de Manchester City mardi soir en Ligue des champions. « C’est un objectif tellement important pour le club que la préparation est bonne comme ça : avec une victoire et sans joueur blessé », estime Pochettino. Dans le genre, les joueurs de Guardiola se sont parfaitement chauffés eux aussi en allant gagner à Chelsea samedi. Pas une mince affaire. « Ils ont des atouts mais nous aussi. Si on joue notre jeu, ça devrait le faire », a assuré Aymeric Laporte au micro de Canal pour lancer le match, revanche de la demi-finale de la dernière édition.

🗨️ "Si on joue notre jeu, ça devrait le faire"



Aymeric Laporte confiant avant le duel face au PSG mardi en Ligue des Champions 🗣️ pic.twitter.com/1J2qWsmhEc — Canal Football Club (@CanalFootClub) September 25, 2021

« On sait que contre Manchester City ça va être un autre match. On sera à domicile et il faudra tout faire pour gagner ce match », a prévenu de son côté Idrissa Gueye. Les Parisiens feraient bien, en effet. Car quelle que soit leur série de victoire en championnat, c’est évidemment en C1 qu’ils seront jugés.