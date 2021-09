Lionel Messi a beau s’appeler Lionel Messi, il subit les affres de l’immobilier parisien comme tout le monde. Ainsi, après plusieurs semaines de recherche effrénées, en partie menées par sa compagne Antonella et son père Jorge, l'Argentin a fini par trouver la maison de ses rêves, mais sans la piscine intérieure et le grand jardin dont il faisait un prérequis en amont.

Les écoles à proximité

Selon RMC, le couple aurait flashé sur une maison de Neuilly-sur-Seine, où vivent déjà une grande majorité des internationaux sud-américains du PSG. Le site évoque un « bâtiment sur deux étages, avec plus de 300 mètres carrés habitables, 4 chambres, un petit jardin de l’équivalent d’un tiers d’une surface de réparation », le tout pour un loyer légèrement inférieur à 20.000 euros, autant dire une broutille.

Un choix qui correspond à la volonté du clan Messi de bénéficier d'une relative tranquillité​ et de la proximité de nombreuses écoles internationales de standing pour leurs trois enfants. On imagine que l’ancien joueur du Barça a été briefé par le PSG sur les nombreux cambriolages ces dernières années et la nécessité de s’assurer un service de sécurité performant, notamment les soirs de match au Parc des Princes.