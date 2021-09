Vu de leur fenêtre, cela commence à faire beaucoup. Une semaine après la défaite au Parc des Princes, marquée par le penalty généreux accordé à Neymar, les Lyonnais ont encore subi des éléments contraires face à Lorient samedi soir. Plombé par l’exclusion d’Emerson dès le quart d’heure de jeu, pour une faute discutable en position de dernier défenseur qui a en plus entraîné l’ouverture du score bretonne, l'OL s’est arraché pour ne pas perdre à domicile (1-1 score final).

« J’ai vu un carton rouge que je ne comprends pas, a pesté l’entraîneur Peter Bosz après la rencontre. La VAR était là ? Cela fait trois quatre fois contre nous et j’espère que cela va s’équilibrer au fil de la saison. Jason (Denayer) était bien placé pour intervenir après la faute d’Emerson. »

« Le VAR n’apporte pas ce qu’elle devrait apporter »

Un peu plus tôt, au micro d’Amazon Prime Vidéo, son président Jean-Michel Aulas, qui avait dénoncé «une aberration» après le PSG, était encore une fois remonté. « J’avais rêvé d’un match à armes égales. Un peu comme à Paris, bizarrement, on se trouve déçus, pas du résultat mais de la qualité de l’arbitrage et de ce que le VAR ne fait pas. Il y a une énorme déception en tant que dirigeant car le VAR n’apporte pas ce qu’elle devrait apporter. »

Le dirigeant lyonnais n’a pas voulu accabler l’arbitre Bastien Dechepy. Le problème, selon lui, vient de plus haut. « Un arbitre peut se tromper, surtout quand il est jeune et manque d’expérience mais il y a des enjeux tellement importants qu’on ne peut pas laisser passer. Personne de la Direction technique de l’arbitrage n’a pris la parole pour dire la monstrueuse erreur d’appréciation [lors de PSG​-OL]. On vient de perdre cinq points sur des erreurs d’arbitrage. »

Avant les derniers matchs de la 8e journée, ce dimanche, l’OL pointe à la 7e place du classement, à 12 points du leader parisien.