Silence, ça coule. Etrillé par l'OGC Nice samedi après-midi dans le Chaudron (3-0), les Verts ont enchaîné une cinquième défaite de suite sombrent un peu plus en championnat. Après huit journées, les hommes de Claude Puel n’ont toujours pas remporté le moindre match (3 nuls, 5 défaites) et pointent à la dernière place du classement avant même les matchs de ses principaux concurrents (Metz, Brest, Troyes, Bordeaux) dans la course au maintien.

La crise sportive se poursuit donc chez à l'ASSE, engagée dans un processus de vente, une semaine avant de recevoir le grand rival lyonnais. Gouiri, Stengs et Delort ont inscrit les trois buts de la rencontre. Après leur défaite à Lorient dans la semaine, la bande à Galtier reprend de son côté sa marche en avant et monte même provisoirement sur le podium de Ligue 1 avec treize points.