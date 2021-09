La fête gâchée. Au surlendemain de l’écrasante victoire 6-0 face à Clermont, le RCK, principal club de supporters du Stade Rennais​, a annoncé la suspension immédiate de ses activités. En cause ? Le vol avec violences d’une bâche à l’issue de la rencontre de mercredi face aux Auvergnats. Une soirée de rêve ternie par l’agression de l’un des membres du Roazhon Celtic Kop et d’un membre de sa famille. Dans un bref communiqué, les ultras rennais évoquent « la suspension de la totalité des activités en tribunes et en dehors pour une durée indéterminée ».

D’après le RCK91, cette décision a été prise après « le vol de la bâche domicile dans des circonstances dignes d’un guet-apens » sur l’un des membres du club. Une attaque « qui porte directement atteinte à la sécurité de sa famille ». En conférence de presse, l’entraîneur Bruno Genesio a tenu à apporter son soutien. « J’ai une pensée pour la personne agressée et son papa. Ça s’est passé à Rennes​, c’est insupportable pour le football. Il serait grand temps que nos instances en prennent conscience », a lâché le coach rouge et noir.

Des fumigènes craqués par les ultras du RCK lors du derby entre le Stade Rennais et le FC Nantes le 22 août 2021. - C. Allain / 20 Minutes

Très connu pour ses tifos, le club de supporters ne sera pas du déplacement à Bordeaux ni celui à Arnhem, aux Pays-Bas, pour la deuxième rencontre de Ligue Europa Conférence. « Nous sommes et resterons des supporters du Stade Rennais avant tout, donc nous laissons libre choix à nos membres de se rendre en tribune ou à l’extérieur pour soutenir nos joueurs ». Le prochain match à domicile aura lieu le 3 octobre avec la réception du PSG.