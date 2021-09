Multiplex Ligue 1 EN DIRECT : Le Losc, Rennes et Monaco cherchent de l'air... Les premiers matchs de la 7e journée en live

♪ ♫♪ ♫ Tu tututu tutu tutu ♪ ♫♪ ♫ C’est l’heure du premier multiplex de la saison ! Et pour la peine, on aura droit à ce soir à non pas un, mais deux multis, puisque cette 7e journée de Ligue 1 est scindée en deux. A 19h00, place aux Européens en difficultés en ce début de saison. Le Losc, Monaco et Rennes​, brillants l’an dernier, sont à la peine et se trainent en seconde moitié de tableau avec déjà trois défaites au compteur. Match extrêmement important pour ces trois équipes, donc, qui jouent à domicile face à des adversaires pas forcément mieux inspirés. Tout autre résultat qu’une victoire les enfoncerait gentiment dans la crise.

>> On se retrouve vers 18h45 pour cette première fournée de matchs !