Primaire écolique : Débat musclé entre Yannik Jadot et Sandrine Rousseau

« Tu n’as pas bien lu mon programme », « tu agites les peurs » : les deux finalistes de la primaire écologiste Yannick Jadot et Sandrine Rousseau ont échangé de nombreuses piques sur leur conception du changement, mercredi soir au débat sur LCI. D’emblée, la candidate « éco-féministe » a tenté de mettre en difficulté Yannick Jadot sur son supposé manque de clarté : « Nous ne pourrons faire une transformation écologique à la hauteur si nous ne disons pas les choses. Nous ne pourrons le faire par surprise ». L’eurodéputé, favori avant le premier tour et qui est arrivé en têtesans creuser l'écart (27,7 contre 25,14 %), a souligné que son « écologie de l’action » serait « mise en oeuvre immédiatement à l’arrivée au pouvoir ». Le second tour aura lieu en ligne du 25 au 28 septembre pour les plus de 122.000 électeurs inscrits.

L'Algérie interdit son espace aérien au Maroc, nouvel accès de tensions

L’escalade reprend de plus belle. L’Algérie a décidé mercredi la fermeture « immédiate » de son espace aérien à tous les avions civils et militaires marocains ainsi qu’aux appareils immatriculés au Maroc, a annoncé la présidence. Cette décision survient un mois après l’annonce le 24 août par l’Algérie de la rupture de ses relations diplomatiques avec le Maroc, après des mois de tensions exhacerbées entre ces deux pays rivaux du Maghreb, notamment autour de la zone contestée du Sahara occidental. La décision de fermer l’espace aérien a été prise « compte tenu de la poursuite des provocations et des pratiques hostiles de la part du Maroc », a précisé le communiqué algérien.

FC Metz - PSG : Comment Mbappé a failli mettre le but le moins fair-play de l'année

Ça aurait fait tache pour son image de gentil garçon bien élevé… Kylian Mbappé a été proche de provoquer un scandale à Metz mercredi soir. Pas sur une faute, ni sur un mauvais geste, mais sur une action de jeu normalement anodine. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les échanges entre l'attaquant du PSG et le gardien messin Alexandre Oukidja ont été tendus. Sur la remise en jeu, Mbappé aurait alors dû redonner la balle aux Messins… mais l’a fait assez maladroitement. A environ 35 mètres côté gauche, l’attaquant a envoyé un long ballon en cloche en direction du but adverse. Suffisamment puissant et cadré pour… lober Oukidja qui était sorti de son but ! Le comportement du prodige français n’a visiblement pas plu à l’équipe messine. « Il aurait intérêt à avoir un autre comportement s’il veut être aimé », a taclé juste après la partie le coach lorrain Frédéric Antonetti.