Xavi a été sans équivoque, au moment où la presse catalane, en conférence de presse, lui a demandé d’évoquer « l’affaire Vinicius » : « Il faut arrêter le match et rentrer à la maison », a proposé l’entraîneur du Barça en guise de solution aux insultes racistes comme celles lancées à l’attaquant du Real Madrid Vinicius à Valence, dimanche, affirmant qu' « il n’y a pas d’écusson » quand il s’agit de répudier le racisme.

« Nous, les professionnels, n’avons pas à tolérer ce genre de situations dans l’exercice de nos fonctions, a expliqué l’ancien milieu de terrain. Voit-on un boulanger ou un journaliste se faire traiter de "fils de vous savez quoi" pendant son travail ? Non. S’il y a des insultes, eh bien on ne jouera plus. C’est un message en direction du président de la Liga et de la Fédération. Je n’ai pas à supporter toutes ces insultes. »

Au Barça, Xavi a également vu de nombreuses insultes racistes toucher ses anciens coéquipiers, comme Samuel Eto’o ou Daniel Alves. « Ça suffit, a appuyé l’entraîneur catalan. Il faut arrêter les matchs. Je l’ai toujours pensé. On a accepté l’insulte, c’est le seul sport où c’est encore accepté. Il faut dire stop. C’est un problème d’éducation. Il faut éduquer les gens à ne pas insulter dans un stade. Vous allez au théâtre insulter les acteurs ? Non. Ce n’est pas positif pour la société. »