Six mois après la tragédie du stade de Malang, dans l’île de Java en Indonésie, qui avait coûté la vie à 135 personnes, un nouveau drame dans une enceinte de football a eu lieu samedi, cette fois au Salvador. « Le football salvadorien est en deuil », a ainsi déclaré le chef de la police salvadorienne Mauricio Arriaza, alors qu’une bousculade a fait douze morts dans un stade de San Salvador. Neuf personnes ont succombé dans le stade Cuscatlan, trois autres sont mortes à l’hôpital et au moins deux autres se trouvent dans « un état critique », selon un bilan provisoire de la police dimanche.

Le drame est survenu quand des supporteurs « ont essayé d’entrer » dans le secteur sud, avant un match de première division entre l’équipe locale d’Alianza et le CD FAS, dans la capitale du Salvador. Lorsque la bousculade est survenue dans le stade salvadorien, la rencontre a été interrompue et des centaines d’agents des forces de l’ordre ainsi que des militaires ont coordonné l’évacuation des spectateurs.





💛🇸🇻 Nuestro corazón está con El Salvador. pic.twitter.com/nDXxFdWHy8 — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) May 21, 2023



« J’avais cinq personnes sur moi qui m’étouffaient »

Selon un porte-parole des secours, plus de 500 personnes ont dû être prises en charge à l’intérieur de l’enceinte de 35.000 places, l’une des plus grandes d’Amérique centrale. Les 100 personnes les plus touchées ont été conduites vers des établissements de santé pour des symptômes d’asphyxie et d’autres types de « traumatismes ». Les joueurs des deux équipes se sont joints aux opérations de secours des blessés à l’intérieur du stade et sur la pelouse, tandis que les ambulances affluaient dans le hurlement des sirènes. « Je suis traumatisé d’avoir vu les gens au sol, morts, blessés, leur visage couvert d’ecchymoses car ils avaient été piétinés, explique Fredy Alexander Ruiz, spectateur de 28 ans ayant survécu à la bousculade. J’avais cinq personnes sur moi qui m’étouffaient et grâce à Dieu, j’ai pu attraper le pied d’un policier et j’ai été tiré de là, avec un ami. »

Sandra Guzman, âgée de 40 ans, admise à l’hôpital national Rosales de San Salvador, confie : « Je ne pouvais même pas respirer, ils m’étouffaient. Les gens me poussaient pour entrer dans le stade, ils ne m’ont pas laissé la possibilité de reculer. J’ai eu une crise et je me suis évanouie, tellement il y avait beaucoup de gens sur moi. Je me suis réveillée à l’hôpital. » Le chef de l’Etat, Nayib Bukele, a annoncé qu’une enquête était ouverte. « Tous seront concernés : équipes, directions, Etat, billetterie, ligue, fédération, a-t-il assuré sur son compte Twitter. Quels que soient les coupables, ils ne resteront pas impunis. » Depuis dimanche, les autorités salvadoriennes enquêtent sur des possibles ventes de faux billets, ou en surnombre, qui pourrait notamment être à l’origine de la bousculade mortelle.





L’alerte a été donnée dix minutes après le coup d’envoi

La police comme les services de secours indiquent en effet avoir reçu des plaintes concernant les ventes en surnombre de billets ou de faux billets, ainsi que sur des dysfonctionnements des « lecteurs de QR code de la billetterie ». La vente en surnombre de billets au marché noir est une pratique courante dans le pays, dénonce le directeur des services de protection civile Luis Alonso Amaya. Les images vidéo diffusées sur les réseaux sociaux montrent la foule qui se masse devant une des portes du stade. Celui-ci était saturé et la porte, donnant accès au secteur sud, le plus populaire, avait été fermé. La foule a enfoncé le portail, provoquant la bousculade mortelle.

L’alerte a été donnée dix minutes après le coup d’envoi, et les supporteurs ont envahi la pelouse pour fuir la bousculade. Luis Alonso Amaya reproche aux organisateurs de n’avoir « pas maintenu un contrôle strict » de l’évènement, tandis que les supporteurs ont eu une attitude « très répréhensible ». « Rien ne justifie la violence », a martelé le directeur des services de protection civile, en reconnaissant que des spectateurs qui avaient acheté des billets n’avaient pas pu entrer. L’Institut national des sports a annoncé qu’il préparera « un projet de loi pour réprimer durement la vente de faux billets et réglementer la revente d’entrées » au marché noir.