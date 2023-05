Le monde entier, y compris Washington, est venu au soutien de Vinicius depuis les insultes racistes subies par le Brésilien du Real Madrid, dimanche à Valence (1-0). « J'ai vu les cris dirigés contre Vinicius Junior. Ils étaient évidemment épouvantables », a ainsi déclaré mercredi le porte-parole du département d’Etat américain Matthew Miller. Du jamais-vu concernant le fléau du racisme dans le football. Si l’attaquant brésilien n’a pas pu jouer contre le Rayo Vallecano (2-1), mercredi à Bernabeu, c’est uniquement en raison d’une « gêne au genou », comme l’a révélé son entraîneur.





« Vinicius va bien mentalement, tous les soutiens reçus ces derniers jours lui ont fait du bien. S’il n’avait pas eu cette gêne, il aurait joué », précise Carlo Ancelotti. En attendant d’être de retour, peut-être dès samedi (19 heures) à Séville, et alors que son carton rouge reçu à Valence a été annulé par la Fédération espagnole de football, « Vini » s’est présenté mercredi soir sur la pelouse de Bernabeu pour saluer son public avant le match face au Rayo Vallecano.

« Je crois que cela n’arrivera plus »

Il a alors découvert que tous ses coéquipiers portaient son maillot, floqué du numéro 20, pour l’occasion, et qu’une grosse banderole « Vinicius somos todos. Basta ya » (« Nous sommes tous Vinicius. Ça suffit ») était présente au stade. Il a ensuite pu apprécier le poing levé par son compatriote Rodrygo après son but décisif (2-1, 89e), puis constater toute l’implication sur le sujet de son coach, qui était déjà apparu très remonté face aux médias, dimanche à Valence.









« Il s’est passé beaucoup de choses ces derniers jours, et je crois que la société, pas seulement le monde du sport, a pris conscience de quelque chose de très important, indique ainsi Carlo Ancelotti. C’est un pas en avant, j’espère que ce sujet sera rapidement résolu. Tout le monde se rend compte de ce qu’il s’est passé, de ce qu’il se passe. Je crois que cela n’arrivera plus. Il y a eu une prise de conscience collective et les choses vont s’améliorer rapidement. » On en saura sans doute vite plus sur ce vœu pieux de « Don Carlo », dès samedi à Séville.