Finale FC Nantes - TFC EN DIRECT : Des cartons rouges contre la retraite à 64 ans saisis par des stadiers... Suivez la finale de la Coupe avec nous

20h04 : Et si on parlait un peu de sport, avec les compos ?

Côté nantais, Quentin Merlin et Samuel Moutoussamy, pressentis titulaires, sont finalement sur le banc. Joao Victor, en défense, et Florent Mollet, au milieu, vont débuter. A Toulouse, Anthony Rouault, titulaire indiscutable d'ordinaire, ne commencera pas en charnière, puisque celle-ci est constituée de Logan Costa et de Rasmus Nicolaisen. Dans les buts, Kjetil Haug jouera à la place de Maxime Dupé, comme depuis le début de la campagne de Coupe de France.

La feuille de match et les compositions des 2⃣ équipes pour cette finale de #CoupeDeFrance 🏆#FCNTFC pic.twitter.com/FMygDA268e — Coupe de France (@coupedefrance) April 29, 2023