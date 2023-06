« Ibra » ne chaussera finalement pas ses crampons lors de l’Euro-2024 de football en Allemagne. A 41 ans, l’attaquant suédois a en effet annoncé dimanche qu’il mettait un terme à une carrière où il a collectionné les titres, les buts, les coups de gueule et, sur la fin, les blessures.

« C’est le moment de dire au revoir au football, pas seulement à vous. Il y a trop d’émotions maintenant, allez Milan et au revoir », a lancé Zlatan Ibrahimovic au micro, sur le terrain du stade de San Siro, après la victoire de ses partenaires contre l’Hellas Vérone (3-1) lors de la 38e et dernière journée du Championnat d’Italie. « Merci à tous, à partir de demain je suis un homme libre. Cela a été une carrière longue, dont je suis fier. Merci », a-t-il déclaré plus tard en conférence de presse.

Le buteur le plus âgé de l’histoire de la Serie A

L’AC Milan, club où il est revenu fin 2019 et qu’il a largement contribué à ramener au sommet, avec notamment le titre de champion d’Italie en 2022, avait annoncé la veille qu’il ne lui prolongerait pas son contrat. En raison de blessures à répétition, le quadragénaire n’a pratiquement pas pu jouer cette saison. Il était revenu à la compétition en février après avoir été opéré du genou gauche en mai 2022.

Le Suédois n’a débuté qu’un seul match cette saison, en mars, lors de la victoire 3-1 sur le terrain de l’Udinese. Il était alors devenu le buteur le plus âgé de l’histoire de la Serie A. Mais il s’est ensuite blessé de nouveau, à un mollet, lors d’un échauffement d’avant-match en avril, et a depuis terminé la saison sur la touche, où il était encore pour le dernier match de sa carrière dimanche soir.

Considéré comme l’un des meilleurs attaquants de l’histoire, « Ibra » a quasiment tout gagné en club, à l’exception notable de la Ligue des champions qui s’est toujours refusé à lui. A son palmarès figurent des titres de champion dans quatre pays différents : deux aux Pays-Bas avec l’Ajax Amsterdam (2001-04), cinq en Italie (trois avec l’Inter entre 2006-09, deux avec l’AC Milan entre 2010 et 2012 puis de 2020 à 2023), un en Espagne avec le FC Barcelone (2009-11) et quatre en France avec le PSG (2012-16).

Il faut aussi ajouter une Ligue Europa avec Manchester United (2016-18). Par contre aucun titre sous les couleurs du Los Angeles Galaxy de mars 2018 à novembre 2019, mais quelques bons mots en direction du public américain qui adorait sa personnalité extravertie et son côté showman.