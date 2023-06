Pour boucler l’arrivée de Lionel Messi, l’Inter Miami, aidé par la MLS, a mis les petits plats dans les grands. Car si la présence de David Beckham à la tête du board de la franchise floridienne a évidemment pesé dans les discussions, elle n’aurait sûrement pas suffi à elle seule à convaincre l’Argentin de rejoindre cette équipe, bonne dernière de la Conférence Est avec 11 défaites en 16 matchs de la saison régulière en cours.

Alors tout le monde y a mis du sien. Comme l’explique ESPN ce jeudi, « ce mouvement ressemble plus à une coentreprise entre l’Inter Miami, la MLS, les détenteurs des droits de diffusion de la ligue (Apple), Adidas et le Lionel Andrés Messi Corporation ». Dans le détail, le contrat de Messi comprend déjà une part des revenus qui viendront des nouveaux abonnés au service de streaming « MLS Season Pass » d’Apple. Mardi, la multinationale américaine a d’ailleurs annoncé la diffusion prochaine sur sa plateforme d’une série documentaire en quatre parties, retraçant les cinq Coupes du monde joués par Messi.





The details of Leo Messi's proposed contract with Inter Miami 👀 pic.twitter.com/Kz8M7upev0 — ESPN (@espn) June 7, 2023



« La Ligue s’est voulue très créative »

Ensuite, il est prévu un intéressement aux bénéfices attendus par Adidas, sponsor de l’Argentin et du championnat nord-américain depuis sa création en 1996, grâce à cette arrivée hors-norme. En plus de ça, Messi disposera également d’une option lui permettant d’acheter des parts d’une franchise de MLS à la fin de sa carrière dans la Ligue. Comme David Beckham en son temps, même si la ristourne accordée à l’Anglais quand il a acquis Miami ne serait cette fois pas sur la table, précise The Athletic.

« La Ligue s’est voulue très créative », a résumé un dirigeant la MLS auprès de l’AFP, pour apporter à Messi de gros compléments de revenus en plus d’un salaire estimé à 50 millions de dollars (47 millions d’euros) par an. Il fallait au moins ça pour devancer le Barça et l’offre de la dernière chance totalement hallucinante venue d’Arabie saoudite, qui aurait proposé 500 millions d’euros annuels pendant trois ans au septuple Ballon d'or.