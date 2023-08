Dans ce poker menteur auquel il s’adonne avec Kylian Mbappé, flingue en mains dans un vieux saloon du Grand Ouest américain, le PSG ne manque pas d’idées et de ressources pour tenter de faire plier à la fois son joueur et le Real Madrid, qui n’a toujours pas bougé une oreille depuis l’ouverture du mercato. Après l’ultimatum du 31 juillet, après l’offre de 300 millions d’euros d’Al-Hilal acceptée par les dirigeants, et voyant que ses coups de pressions restent vains, Nasser Al-Khelaïfi aurait décidé de passer à la vitesse supérieure et envisagerait de porter l’affaire devant la FIFA. Pourquoi ? Parce qu’il soupçonne les deux camps d’avoir d’ores et déjà conclu un accord pour une arrivée libre à l’été 2024.

Selon les informations de Foot Mercato, c’est bel et bien le cas. Le problème, s’il en est un, c’est qu’un joueur en fin de contrat ne peut entamer des négociations avec les clubs intéressés qu’à partir du 1er janvier de sa dernière année de contrat. Pour Mbappé, le 1er janvier prochain, donc. Mais si cette règle existe effectivement, celle-ci est rarement respectée. Et ce genre de démarches auprès de la FIFA a peu de chance d’aboutir partant du principe qu’il est difficile de prouver un accord si celui-ci a été réalisé à l’oral. Malgré tout, selon le Daily Telegraph, Sport et Marca, c’est aujourd’hui la nouvelle corde à l’arc parisien.

Crédibilité : 40 %. Aussi désespéré qu’il soit, le PSG peut-il sérieusement envisager de porter cette affaire devant la FIFA ? Après tout, aux grands maux les grands remèdes. Mais cette nouvelle rumeur semble avant tout être un nouveau coup de pression mis à Mbappé et au Real pour que ceux-ci se décident enfin à bouger leurs pions.

Mbappomètre : Notre flair de chien truffier nous pousse à nous dire que ce n’est pas encore cette énième gesticulation parisienne qui devrait faire avancer les choses. Soit le Real est bien décidé à attendre un an de plus afin de signer Mbappé gratuitement, soit ils vont faire traîner les choses afin de faire baisser le prix et ne tenteront rien avant la fin du mois d’août. Ici, on pense encore que l’issue ne peut être autre qu’un départ à Madrid cet été. D’autant que la pression des fans madrilènes, qui n’ont aucune envie de faire une saison avec Joselu titulaire en pointe, devrait finir par obliger Florentino Perez à sortir du bois.