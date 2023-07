Il sera absent mais il ne devrait être question que de lui : le premier rendez-vous médiatique du Paris Saint-Germain en Asie se tient dimanche (10h00 heure française) à Osaka (Japon) sans Kylian Mbappé, écarté par le club français de sa tournée estivale. Le conflit a atteint son intensité maximale depuis que le PSG a annoncé vendredi soir qu’il n’emmenait pas Mbappé au Japon (23 juillet-2 août) ni en Corée du Sud (2 et 3 août).

Dans la salle de l’hôtel Nikko du grand port japonais, le nouvel entraîneur Luis Enrique et les joueurs présents seront fatalement interrogés à propos de la crise majeure qui secoue les champions de France. La situation est actuellement totalement bloquée. Le joueur entend honorer sa dernière année de contrat, sans prolonger, pour partir libre et donc gratuitement en juin 2024. Le PSG se dit certain que son N.7 a déjà un accord avec le Real Madrid.

Une offre saoudienne sur la table

Paris veut que son joueur prolonge ou renouvelle son contrat, pour le vendre dans un an, à un prix probablement chiffré en centaines de millions d’euros. Une source proche des négociations assure qu’il existe déjà une offre à 300 millions d’euros de l’Arabie saoudite. Mbappé n’ira pas rejoindre Cristiano Ronaldo et Karim Benzema dans la Saudi League, mais ces chiffres permettent de mesurer la valeur du joueur, et aussi le manque à gagner gigantesque du club s’il part libre après avoir signé en 2017 pour 180 millions d’euros en provenance de Monaco.

Pour l’instant, le camp du joueur n’a pas réagi à la mise à l’écart ni à la version du PSG selon qui le joueur avait promis oralement qu’il prolongerait jusqu’en 2025 et avait même posé avec un maillot floqué avec cette date. Moins de 24 heures après, l’attaquant s’est rendu à Poissy, dans les Yvelines, dans le nouveau centre d’entraînement du club pour une séance avec les réservistes.

L’UNFP au soutien de Mbappé

À la sortie, Mbappé, souriant, décontracté, mais muet, est allé à la rencontre d’une poignée de supporters, souvent très jeunes, qui l’attendaient. Il a signé des autographes, des maillots et pris des selfies, avant de repartir, deux minutes plus tard.

Le capitaine de l’équipe de France a également reçu le soutien du syndicat des joueurs, l’UNFP, qui s’est offusqué de la pratique du « loft » prisée par les clubs français, consistant à écarter de l’entraînement certains joueurs quand ils veulent s’en débarrasser.

187 joueurs de Ligue 1 ont été invités à visiter un loft, la saison dernière. 187 joueurs de L1 et Kylian MBappé aujourd'hui, même combat ! Pour le respect, en France, des contrats signés ! Pour @UNFP, il n’y a pas de différence. Il n’y en aura jamais.

187 joueurs de Ligue 1 ont été invités à visiter un loft, la saison dernière. 187 joueurs de L1 et Kylian MBappé aujourd'hui, même combat ! Pour le respect, en France, des contrats signés ! Pour @UNFP, il n'y a pas de différence. Il n'y en aura jamais.

▶️https://t.co/EHiOwrEpbz pic.twitter.com/CyPgnqiqtj — UNFP (@UNFP) July 22, 2023



Les lofteurs et Mbappé, « même combat ! » tonne le syndicat, qui veut « rappeler aux dirigeants qu’exercer des pressions sur un salarié - via la détérioration de ses conditions de travail par exemple - pour le forcer à partir ou accepter ce que veut l’employeur constitue du harcèlement moral ». Et pendant ce temps, si la presse espagnole s’enflamme, le Real Madrid attend patiemment, espérant récupérer Mbappé à moindre coût.