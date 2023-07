Et c’est reparti mon Kyky. Chaque jour (ou presque), 20 Minutes fait le point sur les dernières avancées et rumeurs plus ou moins fondées sur l’avenir de Kylian Mbappé, dont les relations avec le PSG suivent la courbe inverse du réchauffement climatique. Départ au Real Madrid dès cet été ou pas ? Le Mbappomètre est de retour.

Mercredi 19 juillet 2023

L’Espagne ne pense qu’à lui. Kylian Mbappé fait (encore) la Une de Marca, qui rappelle le calendrier du dossier. L’ancienne pépite de l’AS Monaco a encore douze jours pour se décider, jusqu’au 31 juillet, date à laquelle expire la clause qui lui permettrait de prolonger jusqu’en 2025. Aux dernières nouvelles, l’attaquant ne compte néanmoins pas l’activer, ce qui placera le PSG dans l’embarras à onze mois de la fin de son contrat.

La visite de Nasser Al-Khelaïfi au Campus PSG mardi était scrutée, et le président a tenu un discours ferme devant ses joueurs, comme le rapporte Le Parisien : « Le club est plus grand que n’importe qui ici. Même plus grand que moi. J’attends que vous soyez à 200 % à l’entraînement. » Le temps des courbettes est terminé : le PSG ne compte plus se laisser marcher dessus par ses stars. D’après The Athletic, si Mbappé maintient sa position de rester sans prolonger, le club serait même prêt à le laisser sur le banc.

Tic tac, tic tac... - Marca

Tout (ou presque) se jouera donc le 31 juillet, une date d’autant plus importante que le capitaine des Bleus recevra alors la moitié de sa prime de fidélité. Et il y tient. « Si l’argent n’est pas sur le compte de Kylian Mbappé au 1er août, le joueur et ses avocats étudieront la possibilité d’intenter une action en justice pour obtenir le paiement de ce qui lui est dû », balance Defensa Central.

« En fonction du retard, ils pourraient aussi demander des dommages et intérêts. La situation entre Mbappé et le PSG est plus tendue que jamais », appuie le média espagnol. El Chiringuito est allé plus loin en analysant une photo de groupe prise mardi à Poissy, en notant que Mbappé était à l’opposé de Nasser Al-Khelaïfi et Luis Enrique. C’EST UN SIGNE, C’EST SÛR !

Crédibilité : 30 %. Décortiquer une photo, ça va deux minutes. Nasser Al-Khelaïfi et Kylian Mbappé discuteront quand ils le voudront, le dialogue n’est évidemment pas rompu.

Mbappomètre : 60 %. Chacun défend chèrement ses intérêts, tout le monde campe sur ses positions. La guerre de tranchées a débuté, on sait que ça peut durer. Mbappé garde la main, mais on en reparlera si le PSG met effectivement en action sa menace de le laisser de côté.