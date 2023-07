Et c’est reparti mon Kyky. Chaque jour (ou presque), 20 Minutes fait le point sur les dernières avancées et rumeurs plus ou moins fondées sur l’avenir de Kylian Mbappé, dont les relations avec le PSG suivent la courbe inverse du réchauffement climatique. Départ au Real Madrid dès cet été ou pas ? Qu’on se le dise, le Mbappomètre est de retour.

Jeudi 6 juillet

Le Cameroun après la Floride. Pendant que Kylian Mbappé poursuit ses vacances loin de Paris et de l’ultimatum posé mercredi par Nasser Al-Khelaïfi, les médias ibériques restent toujours aussi passionnés par cette nouvelle saison du Choix de Kyky, coproduction franco-espagnole à gros budget. La presse sportive titre sur le coup de gueule de « NAK », tandis qu’El Chiringuito dévoile la suite du scénario, par le biais de son présentateur vedette Josep « Tic-Tac » Pedrerol.





— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 6, 2023



Pendant plus de quatre minutes, seul face à la caméra et avec ces effets visuels et sonores façon fête foraine qui font le sel de l’émission, l’autre « Pep » a prédit l’avenir proche de la saga. Avec un postulat de départ, tout à fait juste : « Seul le PSG est pressé. Florentino [Perez] est tranquille, très tranquille. Mbappé est tranquille. » Selon Pedrerol, le Real ne discuterait plus qu’avec Fayza Lamari, et surtout pas avec le club parisien, qui veut voir sa vedette prolonger un contrat qui ne s’étire pas au-delà de juin 2024, ou la voir partir contre un gros transfert, afin de ne pas la perdre sans rien toucher l’été prochain.

La mère de Kyky jouerait l’entremetteuse pour soumettre l’offre des Merengues : « 200 millions pour toute l’opération ». « Ensuite, le PSG se débrouille avec Mbappé : 150 pour le club parisien et 50 pour le joueur, ou 120 et 80… ».









Crédibilité : 30 %. Honnêtement, le scénario est solide et parfaitement crédible au vu de la situation. Le souci, c’est que Pedrerol a déjà fait des prédictions à la Paco Rabanne par le passé, comme en mai 2022, lorsqu’il annonçait que le capitaine des Bleus rejoindrait le Real « la première semaine de juillet ». Voici 15 jours, toujours dans le Chiringuito, le chroniqueur Paco Buyo annonçait une signature « vers le 23 juillet ». Remarquez, ça tombe à peu près à la fin de l’ultimatum de deux semaines posé par Nasser…

Mbappomètre : On se dit que le PSG va bien finir par revoir ses prétentions franchement à la baisse pour ne pas se retrouver « brocouille » l’an prochain. Le Real pourrait donc gagner sa guerre d’usure.