Et c’est reparti mon Kyky. Chaque jour (ou presque), 20 Minutes fait le point sur les dernières avancées et rumeurs plus ou moins fondées sur l’avenir de Kylian Mbappé, dont les relations avec le PSG suivent la courbe inverse du réchauffement climatique. Départ au Real Madrid dès cet été ou pas ? Qu’on se le dise, le Mbappomètre est de retour.

Mercredi 5 juillet

S’il était né dans l’immédiate après-guerre, Kylian Mbappé aurait sans doute participé chaque été aux fameuses soirées blanches d’Eddie Barclay à Saint-Tropez, avec Johnny Hallyday, Carlos et Elton John. Mais « Kyky » a vu le jour en 1998 et pour lui, c’est « White Party » à Miami, sous la houlette du millionnaire Michael Rubin, en compagnie de Jay-Z, Beyoncé et Jennifer Lopez.

View this post on Instagram A post shared by Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Pour assister à cette petite sauterie, organisée tous les 4 juillet à l’occasion de la fête nationale américaine, il faut bien sûr d’abord être invité, puis respecter le code vestimentaire inscrit dans le nom de l’événement : tout en blanc. Figurez-vous Arsène que c’est aussi la couleur du Real Madrid, et plusieurs confrères espagnols ne sont bien sûr pas passés à côté des clichés partagés par le (toujours) attaquant du PSG sur Instagram.

Avec un mot-clé qui revient : « guiño », « clin d’œil » en VF. Pour le quotidien As, Kyky fait un « clin d’œil au Real Madrid depuis Miami ». Jamais en reste, l’incroyable émission El Chiringuito lâche un tweet plein d’emphase : « Clin d’œil de Mbappé au "madridisme" ? "White party", de blanc immaculé… et le cœur également blanc ».

Crédibilité : 0,5 %. On prête parfois au capitaine des Bleus un vrai talent pour les plans à plusieurs bandes. Mais cette fois, il a juste répondu à l’invitation d’un gars qui lui offrait la possibilité de discuter NFL avec Tom Brady ou NBA avec James Harden et Devin Booker, dans un (relatif) anonymat. Les sites people américains que l’on a pu consulter n’ont d’ailleurs même pas mentionné sa présence.

Mbappomètre : Cette sympathique soirée ne change rien à la donne. Le PSG est toujours aussi embêté par le statut contractuel de sa star, et il craint plus que tout de la voir filer l’été prochain au Real sans toucher la moindre peseta.