Et c’est reparti mon Kyky. Chaque jour (ou presque), 20 Minutes fait le point sur les dernières avancées et rumeurs plus ou moins fondées sur l’avenir de Kylian Mbappé, dont les relations avec le PSG suivent la courbe inverse du réchauffement climatique. Départ au Real Madrid dès cet été ou pas ? Le Mbappomètre est de retour.

Mardi 4 juillet

Pendant que Kyk’s profite du soleil de Floride, les spéculations vont toujours bon train au sujet de son avenir. Dans le monde toujours merveilleux des réseaux sociaux, on a dégoté ce matin une analyse pas inintéressante du tout des amis de Sports Zone au sujet de la fameuse prime de fidélité versée à chaque fin de mercato si Kylian Mbappé ne quitte pas le PSG.

Négociée lors de sa prolongation l’année dernière, elle se monte à 80 millions d’euros - quand même. Vu la somme, on peut comprendre que cette prime soit la principale raison du jeu de dupes qui s’est installé entre le joueur et son club. Si Mbappé prend bien soin depuis le début de l’été de répéter que « rester au PSG est la seule option » qu’il considère pour la saison prochaine, ce serait pour contraindre le club à avancer officiellement l’idée d’une vente cet été. Auquel cas il pourrait partir ET toucher la prime. Car si la demande de transfert vient directement du joueur, bye-bye les 80 bâtons.

Une subtilité qui n’a pas échappé aux dirigeants parisiens, évidemment. Mais ces derniers sont dans l’impasse : perdre Mbappé gratuitement l’été prochain après lui avoir filé en plus 80 millions en début de saison, ça commencerait à faire beaucoup. Alors on attend, on fait semblant d’être serein et on compte sur l’impatience du joueur de voir sa situation évoluer.

Crédibilité : 80 %. L’existence de cette prime de fidélité est avérée, et on imagine assez bien les deux camps s’épier en espérant que l’autre part à la faute C’est beau, un monde qui joue.

Mbappomètre : Balle au centre entre le Kyk’s et le PSG. Qui perdra ses nerfs et craquera le premier ? Les dirigeants parisiens ont peut-être fait appel à un des plus grands supporters du club, Patrick Bruel, pour lui demander des conseils sur l’art du bluff. Attention quand même au bad beat.