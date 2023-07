Et c’est reparti mon Kyky. Chaque jour (ou presque), « 20 Minutes » fait le point sur les dernières avancées et rumeurs plus ou moins fondées sur l’avenir de Kylian Mbappé, dont les relations avec le PSG suivent la courbe inverse du réchauffement climatique. Départ au Real Madrid dès cet été ou pas ? Le Mbappomètre est de retour.

Dimanche 2 juillet

Devant le silence étouffant des médias français, qui n’ont plus grand-chose à se mettre sous la dent depuis l’annonce fracassante de la décision du clan Mbappé de ne pas activer sa prolongation jusqu’en 2025, nos confrères espagnols -merci à eux- nourrissent le feuilleton quotidiennement. Le problème ? Ils n’ont pas la queue d’une info non plus, donc se contentent de répéter en boucle que le transfert de Kylian Mbappé est jugé « impossible » par le Real Madrid en raison de l’appétit financier de Fayza, sa maman. « Le problème de Mbappé, c’est qu’il se retrouve dans une prison dorée qui l’a conduit à renoncer aux grands titres collectifs et individuels », écrit ce dimanche Marca, en référence aux 240 millions réclamés par l’entourage de Mbappé pour donner son feu vert à un transfert vers la capitale espagnole, entre la somme à verser au PSG et à sa prime à la signature qui viendrait compenser la perte de sa prime de fidélité (vous suivez ?)









Crédibilité : 20 %. L’article est signé de José Feix Diaz, qui n’a toujours pas digéré de s’être trompé dans les grandes largeurs en août 2021, quand il avait annoncé que le PSG avait accepté de vendre Kyky au Real. Depuis, il vous une haine féroce au PSG et à Mbappé, qu’il a accusé de « traîtrise » à plusieurs reprises sur les plateaux de télévision après sa volte-face l’an passé, et on peut estimer que l’inimitié personnelle a pris le pas sur l’objectivité le concernant.

Mbappomètre : Aucune évolution notable cette semaine, mais si la presse espagnole se permet de dépeindre (encore) Mbappé en Picsou grincheux qui ne pense qu’à l’oseille, c’est que le message passé depuis les bureaux du Bernabeu est très pessimiste. On ne voit pas pourquoi Florentino Perez « autoriserait » ses principaux contacts dans les médias espagnols à se payer Mbappé de cette façon s’il comptait le ramener à Madrid dans les semaines qui viennent. Avantage clair à Paris pour aujourd’hui, donc.