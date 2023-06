Le « Kyks » roi de la com'. On aime ou on n’aime pas, mais dans l’art de la communication passive/agressive, Kylian Mbappé est sans conteste le boss final. Alors que toute l’Espagne est en PLS en attendant de savoir si le TGV de Bondy va bel et bien rejoindre le Real Madrid dès cet été, le bonhomme nous balance un petit tweet de derrière les fagots avec le calendrier de la prochaine saison de Ligue 1.









Alors que le PSG lui a demandé de clarifier au plus vite la situation - en gros : tu pars maintenant ou tu prolonges avec nous –, Mbappé fait clairement comprendre qu’il n’a pas l’intention de s’en aller cet été et de s’asseoir sur la juteuse prime de fidélité de 80 millions d’euros qu’il percevra en fin de saison prochaine s’il reste à Paris.





🔴 Kylian Mbappe partagé en story le calendrier de la nouvelle saison à venir 🧐 pic.twitter.com/aG4d9RLmDY — 📣 MEGA PSG (@MegaPSG_) June 29, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.







Crédibilité : GBDNEVA£¨NCCZ¨HVAZD %. Si l’on s’en tient à ce qu’il répète en public depuis plusieurs semaines, Kyky semble bien décidé à honorer sa dernière année de contrat avec le PSG, avant de tranquillement se faire la malle direction Madrid-Barajas, le tout, pour Paris, sans passer par la case départ ni toucher les euros. Mais on peut aussi voir cette sortie comme un gentil coup de pression pour que le PSG ouvre officiellement les négociations avec les Merengue, les médias espagnols ayant habilement ressorti un post du Kyks dans le vestiaire monégasque en 2017, l’air de dire « je reste les amis », quelques jours avant de débarquer à Paris. Faites vos jeux…

Mbappomètre : Ici, on a toujours du mal à voir comment cette histoire peut se terminer autrement que par un départ en Liga avant la fin du mercato. Problème, pour le PSG, le temps joue contre lui et non contre Mbappé ou le Real, ceux-ci ayant tout intérêt à faire traîner les choses afin d’arriver en position de force une fois les négos ouvertes. Il n’empêche, la projection du Parisien sur la prochaine saison de L1 nous oblige à remettre l’aiguille du Mbappomètre à l’équilibre.