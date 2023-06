Et c’est reparti mon Kyky. Chaque jour (ou presque), 20 Minutes fait le point sur les dernières avancées et rumeurs plus ou moins fondées sur l’avenir de Kylian Mbappé, dont les relations avec le PSG suivent la courbe inverse du réchauffement climatique. Départ au Real Madrid dès cet été ou pas ? Qu’on se le dise, le Mbappomètre est de retour.

Mercredi 28 juin

Alors que la presse sportive française, L’Equipe et Le Parisien en tête, se tient tranquille depuis quelques jours au sujet du transfert de Kylian Mbappé au Real, aucune réelle information nouvelle n’étant apparue ces dernières heures, c’est du côté de l’Espagne et du cultissime Chiringuito qu’il faut se tourner pour alimenter notre Mbappomètre que Florentino Perez nous envie. Selon Edu Aguirre, journaliste suiveur du Real dans la célèbre émission sportive espagnole, l’international français n’a jamais « été aussi proche de Madrid ». « Ce pourrait même être une question de jours », précise-t-il.









Pour Aguirre, la clé dans ce dossier se nomme Fayza Lamari, la maman et conseillère du « Kyks ». Elle jouerait actuellement le rôle d’intermédiaire entre deux clubs qui n’ont pour le moment pas trop envie de négocier les yeux dans les yeux. Lamari discuterait donc d’un côté avec Florentino Perez, et avec Nasser Al-Khelaïfi et le Qatar de l’autre. Toujours selon Aguirre, le Real Madrid serait prêt à bouger dès cet été pour ne pas risquer la même entourloupe que l’été dernier, quand Mbappé avait fait volte-face pour finalement prolonger à Paris et laisser les Merengues comme les couillons de la partie.

Une enveloppe bien épaisse pour faire signer le « Kyks »

Pour ça, il aurait communiqué à la mère du joueur l’enveloppe globale dont il dispose pour réaliser le coup du siècle. Résultat : 250 millions d’euros au total qui pourraient servir, si les choses évoluaient dans le bon sens, à payer le transfert ainsi que la juteuse prime à la signature pour Mbappé. Malgré tout, sachant que le temps joue en sa faveur et non en celle du PSG, le Real ne semble pas plus pressé que ça d’avancer ses pions et encore moins de négocier en direct avec le Qatar.





💣 Madridista, atención a esto de @EduAguirre7:



🚨"Mi opinión: MBAPPÉ nunca ha estado TAN CERCA del MADRID. Puede ser cuestión de DÍAS"🚨 #ChiringuitoMbappé pic.twitter.com/mBho6AcBM6 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 27, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Et Aguirre de conclure : « La position du Real serait de dire : “s’il ne vient pas cette année, il viendra l’année prochaine. Si Paris nous demande trop, il viendra l’année prochain assurément ou si Mbappé et sa mère nous demandent une prime démesurée, il viendra l’année prochaine” ».

Crédibilité : 80 %. Il ne fait aucun doute que le Real Madrid a le trésor de guerre suffisant pour réaliser une telle opération, quand bien même il vient de lâcher plus de 100 patates pour s’offrir les services de Jude Bellingham. Reste à savoir si, en cas de négociations entre les deux clubs, le PSG ne se montrera pas trop gourmand pour un joueur qui entre dans sa dernière année de contrat.

Mbappomètre : Si l’on prend toujours les informations du Chiringuito avec des pinces-monseigneur, on ne doute pas en revanche que le Real travaille d’arrache-pied en mode sous-marin pour détruire le projet PSG construit autour de Mbappé et s’acheter à la fois un Ballon d'or en puissance/star planétaire et les bonnes grâces de ses supporteurs.