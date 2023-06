Et c’est reparti mon Kyky. Chaque jour (ou presque), 20 Minutes fait le point sur les dernières avancées et rumeurs plus ou moins fondées sur l’avenir de Kylian Mbappé, dont les relations avec le PSG suivent la courbe inverse du réchauffement climatique. Départ au Real Madrid dès cet été ou pas ? Qu’on se le dise, le Mbappomètre est de retour.

Lundi 26 juin

Après plusieurs jours d’excitation frénétique du côté de Madrid, les dirigeants du Real ont décidé de mettre la pédale douce au sujet de Kylian Mbappé. En effet, alors que notre célèbre Mbappomètre penchait dangereusement du côté des Merengues ces derniers jours, Florentino Perez qui, comme tout le monde la sait, lit 20 Minutes chaque matin avec son café et ses torrijas, a activé ses réseaux pour calmer le jeu.

Selon Marca, le président du Real Madrid serait agacé par les dernières rumeurs faisant état de grandes avancées dans les négociations avec le clan du joueur et le PSG. Rumeurs ayant pour conséquence de rendre fous les supporters madrilènes et de mettre une grosse pression sur Perez et sa bande. Il aurait même fait savoir que son club en était au point mort dans ce dossier et qu’il ne comptait pas bouger une oreille cet été pour faire venir l’international français à Bernabeu. Le plan serait donc, à en croire nos confrères madridistes, de signer le Kid de Bondy en janvier prochain afin de ne pas donner le moindre kopeck au Qatar dans cette affaire.

Crédibilité : 15 % (et encore on est gentil). Cette communication dans Marca, le journal pro-madrilène qui a ses entrées et ses oreilles un peu partout au Bernabeu, sent l’enfumage à quinze kilomètres. Après tout, c’est la règle de base de toute négociation : pour paraître en position de force, mieux vaut montrer que vous n’êtes pas intéressé par la marchandise en question.

Mbappomètre : Même si on n’imagine pas le Real Madrid tenter le pari (très) risqué de ne pas sauter sur Mbappé cet été, et ce, alors que tous les astres sont alignés, on est quand même bien obligé de remettre la flèche à l’équilibre. Même si, en vérité, on n’achète que très moyennement la théorie selon laquelle, cool, tranquille, le Real va se faire une saison entière avec Joselu en attaquant de pointe.