Et c’est reparti mon Kyky. Chaque jour (ou presque), 20 Minutes fait le point sur les dernières avancées et rumeurs plus ou moins fondées sur l’avenir de Kylian Mbappé, dont les relations avec le PSG suivent la courbe inverse du réchauffement climatique. Départ au Real Madrid dès cet été ou pas ? Qu’on se le dise, le Mbappomètre est de retour.

Vendredi 23 juin

Le Prince du Parc se rapproche de plus en plus d’un départ. Kylian Mbappé refusant de prolonger, le PSG se retrouve face à un dilemme : garder son meilleur buteur une saison supplémentaire, mais le perdre gratuitement dans un an, ou s’en séparer dès cet été pour récupérer une grosse indemnité. La balance pencherait plutôt vers la deuxième option.

PSG Community est formel : « Un accord a été trouvé entre le PSG et le Real Madrid concernant la vente de Kylian Mbappé cet été. Selon nos informations, la vente de l’attaquant rapportera pas moins de 250 millions d’euros au PSG. » Dans le détail, 200 millions de transfert, plus 50 briques de bonus.

Sans parler d’accord, l’insider mercato Fabrizio Romano a confirmé la tendance en affirmant que le PSG voulait désormais vendre sa star, « dès maintenant ». Kyks a peut-être même voulu passer un message subliminal dans son tweet de félicitations adressé à Victor Wembanyama en écrivant : « L’histoire commence maintenant. » Ou plutôt : « La historia comienza ahora. »

🚨💣 @FabrizioRomano: "PSG want to sell Kylian Mbappé NOW." @RadioMARCA pic.twitter.com/1CReWvHSlj — Madrid Xtra (@MadridXtra) June 22, 2023



Crédibilité : 60 %. Quand Fabrizio Romano dit quelque chose, en général, il n’est pas loin de la vérité. HERE WE GO !

Mbappomètre : Kylian semble décidé, et le PSG pas loin d’abdiquer. A moins d’une énième remontada, ça sent la Liga.