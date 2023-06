Et c’est reparti mon Kyky. Chaque jour (ou presque), 20 Minutes fait le point sur les dernières avancées et rumeurs plus ou moins fondées sur l’avenir de Kylian Mbappé, dont les relations avec le PSG suivent la courbe inverse du réchauffement climatique. Départ au Real Madrid dès cet été ou pas ? Qu’on se le dise, le Mbappomètre est de retour.

Mercredi 21 juin

Visiblement, Florentino Perez n’a pas convaincu tout son monde. Lundi, au moment d’officialiser l’arrivée de Joselu, le président du Real Madrid assurait que l’avant-centre de 33 ans prêté par l’Espanyol était, déjà, la dernière recrue de l’été côte Merengue, après Jude Bellingham, Fran Garcia et Brahim Diaz. Mais on ne la fait pas à Marca. Le quotidien sportif madrilène a finement observé que l’international espagnol avait pris le numéro 14 laissé libre par Casemiro depuis son départ à Manchester United l’été dernier. Autrement dit : la tunique floquée du 9 reste orpheline après l’exil saoudien de Karim Benzema.





🚨💣 MARCA cover: "This shirt is waiting for Mbappé" pic.twitter.com/UU0mKcOXRm — Madrid Zone (@theMadridZone) June 20, 2023



Du jamais vu dans la glorieuse histoire du club, selon Marca, tellement choqué que le journal en a fait sa une ce mercredi, avec ce titre choc : « ce maillot attend Mbappé ». Pour rappel, des mythes tels qu’Alfredo di Stefano, Santillana, Hugo Sanchez, Ronaldo (le Brésilien) et Cristiano Ronaldo (lors de sa première année à Madrid) ont tour à tour porté le 9 au Real, avant, donc, Benzema.









Forcément, seul un cador peut assumer une telle succession et comme il ne s’agira pas d’Erling Haaland, qui restera à City selon son agente Rafaela Pimenta, c’est forcément Kylian qui doit s’y coller. CQFD. Le journal se borde quand même, en indiquant que Perez, le Real et son maillot légendaire peuvent encore patienter un an avant d’adopter le capitaine de l’équipe de France.

Crédibilité : 50 %. Franchement, on n’avait pas vu venir cet argument, mais il se défend. Même si Mbappé est fidèle au n° 7 au PSG et au n° 10 en Bleu, on ne le voit pas refuser un tel « privilège ».

Mbappomètre : On penche un peu du côté de Florentino Perez. Jusqu’à la prochaine info contradictoire.