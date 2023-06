Au Stade de France,

Kylian Mbappé est du genre efficace, on commence à le savoir. Alors après avoir envoyé un courrier à la direction du PSG pour lui signifier qu’il ne prolongerait pas au-delà de 2024, il a profité d’être au bureau de Poste pour délivrer un second message, cette fois à l’attention des jurés du prochain Ballon d’or : je suis là les gars. « C’est difficile de parler d’un trophée individuel, car il faut se mettre en avant et ce n’est pas bien vu du grand public. Les nouveaux critères, c’est quoi ? C’est brûler la rétine et être impactant ? Je pense que oui, je corresponds aux critères », a-t-il lâché au micro de TF1.

Ça s’est passé quelques minutes après la victoire de l’équipe de France contre la Grèce, où il a marqué le seul but du match sur penalty. Son 54e toutes compétitions confondues, qui fait de lui le joueur français le plus prolifique de l’histoire sur une saison, devant Just Fontaine qui en avait claqué 53 l’année de ses fameux 13 buts en Coupe du monde. Peut-être que Kyk’s aurait pu atteindre les 55 ou 56 si l’arbitre espagnol Antonio Mateu Lahoz n’avait pas oublié ses lunettes, mais il s’en contentera. Ce péno vient clôturer une saison de dingue, durant laquelle il aura scoré 41 fois avec le PSG et 13 avec les Bleus, dont huit lors de la Coupe du monde. Seul Erling Haaland atteint ces hauteurs dans le foot européen.

Le Norvégien représente justement l’un de ses deux principaux concurrents pour le prochain Ballon d’or, avec Leo Messi, si l’on considère que le seul souvenir du Qatar suffira pour en gratter un huitième. Le nouveau capitaine des Bleus part avec un temps de retard, puisqu’il n’a remporté ni la Ligue des champions comme le premier, ni le Mondial comme le second. D’où peut-être la petite phrase sur « les nouveaux critères ».

Le palmarès reste un élément central dans le vote des jurés, mais dans le fond, Mbappé a raison. Depuis la réforme de l’année dernière, les « performances individuelles » et le « caractère décisif et impressionnant des prétendants » sont désormais le critère numéro 1, devant « l’aspect collectif et les trophées remportés » et « la classe du joueur et son sens du fair-play ». On ne sait pas exactement à quoi correspond le « caractère impressionnant », mais on peut se dire que le Parisien colle assez bien à ce qualificatif – et sans doute plus que le cyborg venu du froid. On peut tout de même écrire sans trop s’avancer que cette réflexion a pesé dans le choix de ne pas activer son année en option à Paris.

« Ce n’est que le début »

Au niveau français, en tout cas, Mbappé continue d’effacer les records à la vitesse de l’éclair. Avec désormais 40 buts en 70 sélections, il arrive comme un bolide dans le rétro de Michel Platini, qui avait terminé sa carrière internationale avec 41 buts en 72 caps. Les temps de passage sont identiques, sauf que le Parisien les atteint 8 ans plus jeunes que Platoche. « C’est énorme quand on sait ce que représente Michel Platini pour les Français, une légende absolue, un des meilleurs joueurs de l’histoire du foot », a salué le TGV bondynois.

Au rythme où il va, la marque d’Olivier Giroud (même rehaussée de quelques unités) devrait tomber dans les deux ans. « On est tous contents pour lui, mais ce n’est que le début. Il va continuer à en battre, c’est certain », considère Ibrahima Konaté avec assurance. L’intéressé est prêt à signer, mais seulement s’il y a des trophées qui vont avec. Car la douleur de Lusail ne disparaîtra jamais.

« Sur le moment j’aurais bien échangé mes trois buts contre un contre son camp tout moche et 1-0 pour nous, assure-t-il. Avec le recul, c’est dur de se dire qu’on a marqué l’histoire sans repartir avec la Coupe. On l’a écrite en partie, on a fait un match d’anthologie et on a donné du plaisir à tout le monde. Mais c’était difficile de passer à côté de la Coupe sans la soulever. » Le connaissant, il a déjà dû se faire la réflexion que si les Bleus devaient en gagner une nouvelle, ce serait lui qui aurait le droit de la brandir en premier.