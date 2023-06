C’est la chaîne de télévision espagnole Telecinco qui l’annonce ce lundi, en s’appuyant sur le témoignage d’Alba Silva, la femme de Sergio Rico. Gravement blessé à la tête après une chute de cheval le 28 mai près de son domicile d’El Rocio, en Andalousie, le gardien remplaçant du PSG est sorti du coma et n’a plus besoin de sédation. « Petit à petit ça va mieux et je savais depuis le début qu’il s’en sortirait parce que c’est un champion », a indiqué son épouse.

Rico (29 ans) a été admis dans l’unité de soins intensifs de l’hôpital universitaire Virgen del Rocio de Séville après son accident. Le 9 juin, il avait été replongé dans le coma après une nouvelle aggravation de son état de santé alors qu’un communiqué précédent annonçait que les établissements « enlevaient progressivement la sédation ».

« Nous allons de l’avant »

Les proches du portier andalou avaient ensuite annoncé qu’ils ne communiqueraient plus avant toute évolution significative.









C’est donc ce qui est arrivé ce lundi. Alba Silva évoque « des petits pas en avant ». « Nous voyons un peu plus la lumière » a-t-elle ajouté. « Grâce à l’hôpital et au personnel qui ont été incroyables, non seulement avec Sergio mais avec tous les malades, grâce à eux et grâce à Dieu, à tout le monde qui nous a envoyé beaucoup de forces, nous allons de l’avant et je me sens plus joyeuse. »

Selon Telecinco, Rico a ouvert les yeux, reconnu ses proches et communiqué par gestes avec eux.