Dimanche soir, grâce à la victoire de l’Espagne une finale oubliable de la Ligue des Nations contre la Croatie, Rodri, auteur du 2e tir au but de son équipe, est devenu un challenger improbable dans la course au Ballon d'Or. Le joueur espagnol de 26 ans a vécu une saison extraordinaire, remportant trois titres avec son club et se hissant au sommet du football européen avec sa sélection nationale.

Buteur en finale de C1

En finale de la Ligue des Champions, il a marqué un but spectaculaire qui a fait sauter le verrou intériste et permis à son équipe de remporter le prestigieux trophée. Son intelligence tactique et sa vision du jeu en ont fait un homme de base de la meilleure équipe de City de tous les temps : première victoire en C1, remontada pour coiffer Arsenal sur le fil en Premier League, et FA Cup sans trembler face à United. Avec ce triplé mythique en Angleterre et son sacre avec la Roja en Ligue des Nations, Rodri devient un sérieux concurrent aux deux grands favoris du ballon d’or, Erling Haaland et Lionel Messi.









Mais malgré ces performances époustouflantes, Rodri pourrait être désavantagé par son poste. Dans une compétition comme le Ballon d’or où les buts marqués sont souvent mis en avant, Rodri est donc handicapé par rapport à ses concurrents directs. Avec seulement 4 buts et 8 passes décisives en 64 matchs toutes compétitions confondues il ne rivalise pas avec la performance stratosphérique de Erling Haaland ou même de Kylian Mbappé.

Un autre obstacle pour Rodri est le manque de visibilité internationale par rapport à certains de ses concurrents. Alors que des joueurs tels que Messi et Haaland ont captivé les foules toute l’année, Rodri évolue dans un rôle plus discret, moins exposé aux projecteurs médiatiques. Cela limite sa notoriété et peut influencer le jugement des votants lors de l’attribution du Ballon d'Or.

Sur les traces de Joginho ?

Un exemple récent est Jorginho, Malgré son rôle crucial dans la victoire de Chelsea en Ligue des Champions et sa victoire en Coupe d'Europe, avec la Squadra Azzurra en 2021, le milieu de terrain italien d’Arsenal a terminé sur la dernière marche du podium. Cependant, il existe des exceptions comme Luka Modric. En 2018, le milieu de terrain croate avait réussi à briser cette tendance en remportant le Ballon d'Or malgré une défaite en finale du Mondial élégant. Mais le Croate avait pour lui son fabuleux extérieur du pied, et une année un peu terne des deux grands collectionneurs de la récompense, Messi et CR7.