Le stade De Kuip de Rotterdam, garni de 25.000 supporteurs croates ce dimanche, n’a pas porté chance aux Vatreni. Malheureux finalistes de la Coupe du monde 2018 contre l’équipe de France (2-4), les partenaires de Luka Modric sont à nouveau passés tout près du premier titre de leur histoire, ce dimanche en Ligue des nations. Tombeurs des Pays-Bas (4-2) en demies, ils se sont inclinés au bout de la finale contre l’Espagne (0-0, 4-5 aux tirs au but).





L'Espagne remporte la Ligue des nations 2023 !



Avec le tir décisif de Dani Carvajal, les Espagnols battent la Croatie aux tirs au but (5-4), au terme d'un match serré et fermé ! #lequipeFOOT #CROESP pic.twitter.com/lILsxXuJbN — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) June 18, 2023



Unai Simon s’est montré décisif en repoussant les tentatives du Rennais Lovro Majer et de Bruno Petkovic durant une séance de tirs au but électrique. Après le Portugal en 2019 et les Bleus en 2021, c’est donc la Roja qui remporte la troisième Ligue des nations de l’UEFA, ce dimanche aux Pays-Bas. Un titre symbolique puisqu’il s’agit de la première compétition officielle de l’ère Luis de la Fuente, qui a succédé à Luis Enrique en décembre, après la Coupe du monde au Qatar.

La saison de rêve de Rodri

C’est surtout le premier sacre espagnol depuis l’Euro 2012, soit onze ans de disette avant cette compétition, et alors que la Roja semble présenter un trou générationnel. Pour ce Final Four de la Ligue des nations, elle s’est ainsi appuyée sur une charnière centrale de joueurs nés en France et naturalisés (Aymeric Laporte et Robin Le Normand), ainsi que sur des latéraux de 34 et 37 ans (Jordi Alba et Jesus Navas).









Mais à l’image du récent vainqueur de la Ligue des champions Rodri, élu meilleur joueur de cette finale assez terne ce dimanche, cette sélection conserve un sacré potentiel dans l’entrejeu, avec l’émergence de Pedri et Gavi. Et si cette Ligue des nations était fondatrice d’une période dorée pour l’Espagne ?