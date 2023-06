Alors en froid avec son club du Real Madrid, Gareth Bale avait brandi en 2019 un drapeau gallois au potentiel de chambrage dévastateur, en raison de la mention « Pays de Galles, golf, Madrid… Dans cet ordre ». Eden Hazard a marché sur ses plates-bandes samedi soir, lors d’une interview pour la RTBF, après le match nul (1-1) entre la Belgique et l’Autriche, lors des éliminatoires pour l’Euro 2024. Après sa rupture de contrat avec le Real Madrid, au terme de quatre saisons transparentes (7 buts en 76 matchs au total), le milieu offensif belge de 32 ans ne sait pas encore de quoi sera faite la possible suite de sa carrière.





👏 Le stade Roi Baudouin et la sélection belge ont rendu hommage à Eden Hazard après le match nul contre l'Autriche (1-1).



Hazard avait pris sa retraite internationale après la Coupe du monde. #lequipeFOOT pic.twitter.com/0VOUxthXSF — L'ÉQUIPE (@lequipe) June 17, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Des rumeurs font état de pistes dans le championnat américain ou chez le promu de Molenbeek, détenu par John Textor. « Depuis quelques jours, on a lu pas mal de choses, et beaucoup de bêtises, glisse l’intéressé à ce sujet. On verra, je n’ai pas encore la réponse. »

« Là, j’ai un peu d’énergie » après le flop au Real

Mais l’ancien prodige du Losc, qui a annoncé sa retraite internationale en décembre, se sent-il encore apte à être un footballeur professionnel, après avoir multiplié les blessures et les méformes ? « Oui, c’est un vrai oui, a-t-il assuré. En même temps, je me suis reposé depuis deux ou trois ans, donc là j’ai un peu d’énergie. » Florentino Perez, Zinedine Zidane et Carlo Ancelotti ont tous dû rire jaune devant cette punchline balancée dans un grand sourire. Faut-il le rappeler, on parle du 9e plus gros transfert de l’histoire du football, pour 115 millions d’euros en provenance de Chelsea (en 2019).









Le joueur aux 126 capes avec les Diables Rouges a profité de la mi-temps de ce Belgique-Autriche pour s’offrir un tour d’honneur en voiture décapotable au Stade Roi Baudouin de Bruxelles, puis un bel hommage de la part des joueurs et du staff belge à l’issue de la rencontre. Bien chaud dès son arrivée sur le plateau de la RTBF, aux côtés de son ancien sélectionneur Marc Wilmots, Eden Hazard a lancé un savoureux « Je commence ma nouvelle vie de consultant, ça dépend du contrat ». Life is a troll, Eden.