Kylian Mbappé et les rumeurs de départ, une combinaison qui ne déçoit jamais. En confirmant à sa direction qu’il ne comptait pas lever son option pour une prolongation d’un an de son contrat, l’attaquant du PSG a re-re-remis le feu à son club. Et ce n’est pas son tweet assurant qu’il allait « continuer la saison prochaine au PSG » qui va suffire à l’éteindre.

Car le club parisien se retrouve dos au mur et va devoir se décider sur la stratégie à adopter : soit convaincre le joueur d’activer finalement la clause de prolongation avant l’échéance du 31 juillet, soit tenter de le vendre dès cet été pour récupérer une grosse indemnité de transfert. A moins que ce soit lui qui soit à l’origine des fuites pour forcer les prétendants à bouger et rentrer dans ses frais ? Quoi qu’il en soit, tous les regards se tournent vers le Real Madrid, qui a toujours semblé en pôle si jamais Kyk’s devait quitter la Ligue 1. Cette fois encore ? Peut-être pas si évident que ça.

Parce qu’il vaut encore très cher ?

Même à un an de la fin de son contrat, Mbappé fait partie des joueurs les plus chers du monde. Selon le site spécialisé Transfermarkt, bon indicateur du marché des transferts, l’attaquant parisien coûterait actuellement 180 millions d’euros. C’est un peu moins pour le Centre international d’Étude du Sport (CIES), qui dans une publication début juin évaluait le Français à 163 millions d’euros.

Comment arrive-t-on à ce chiffre ? Le CIES a mis en place son propre algorithme, qui prend en compte les montants de quelque 5.000 transferts depuis 2012, les caractéristiques des joueurs par rapport à ces montants, puis les données du joueur concerné (âge, durée du contrat, etc.). Bref, un truc archi solide. « 163 millions alors qu’il ne lui reste qu’un an de contrat, on est dans le très très haut du panier, observe Roger Besson, qui gère ces données pour le CIES. Il est dans son maximum en termes d’âge et de performances de jeu. A partir de 25-26 ans, en général ça commence à décroître. »





Les statistiques de Kylian Mbappé depuis son arrivée au PSG. - Sofascore

Tout ça pour dire que l’investissement à réaliser sera colossal pour le Real, qui vient déjà de claquer un peu plus de 100 millions d’euros pour le milieu anglais Jude Bellingham. D’un autre côté, il s’est offert un peu de latitude financière – 75 millions par an selon les estimations – avec les départs de Benzema, Hazard, Asensio et Mariano, et n’a pas réalisé d’achat XXL depuis plusieurs saisons. « Le Real Madrid veut le faire signer et a les moyens financiers pour le faire, assure notre collègue d’El Pais Diego Torres, un des journalistes les mieux informés sur le club madrilène. Florentino Perez a répété récemment en interne qu’il était une priorité. »

Parce que le PSG fera tout pour l’enquiquiner ?

C’est une petite musique que l’on entend depuis le projet avorté de Super Ligue, en avril 2021. Le président du PSG Nasser Al-Khelaifi avait grandement participé à l’enterrement de cette idée lancée par le Real, le Barça et la Juve, après avoir participé aux premières discussions. Son homologue madrilène Florentino Perez ne lui aurait jamais pardonné cette trahison, d’autant moins au vu de la promotion express du dirigeant qatarien à la tête de l’Association des clubs européens (ECA) peu de temps après. Les relations entre les deux hommes seraient glaciales depuis, l’Espagnol ayant en plus très mal pris que Nasser ne daigne même pas répondre à son offre de 180 millions formulée à la fin de l’été 2021.

En Espagne en tout cas, on se fait largement écho de cette acrimonie entre les deux clubs. Dans l’émission « El Larguero » sur la Cadena Ser, par exemple, on prétendait lundi que le PSG ne vendrait « en aucune manière » son joyau au Real. Bullshit, selon un agent français expérimenté. « Ça, c’est du blabla. Et quand bien même, dès lors qu’il y a des intérêts majeurs en commun, notamment économiques, on ne s’embarrasse pas avec ces problèmes. Si le PSG veut vendre et qu’on lui propose la somme qu’il souhaite, il ne dira pas non au Real parce que c’est le Real. »





L’attitude des uns et des autres dépendra aussi du bon vouloir des clubs anglais. Si Manchester United ou Chelsea (au hasard…) décident d’entrer dans la danse, cela bouleversera le paysage, que Mbappé envisage ces destinations ou pas. Plus on est de fous…

Parce qu’il peut (encore) changer d’avis demain ?

Kyk’s a l’art d’agir à l’inverse de ce que tout le monde est persuadé qu’il fera. Il faut quand même se rappeler que la cote pour une prolongation à Paris l’été dernier alors qu’il était libre de partir absolument où il voulait frisait le néant. Refuser les avances d’un club dont on rêve depuis enfant et qui vous déroule le tapis rouge pour vous accueillir n’est quand même pas banal.

De même, s’il a cette fois bien l’intention de partir, rien ne dit que le Real reste sa destination prioritaire. « On ne sait pas là-bas si le club est toujours dans la meilleure position », signale Diego Torres, qui a publié un papier mardi sur l’éventualité de voir le joueur aller à Manchester United si le Qatar réussit à racheter le club anglais.

Mardi après-midi, l’intéressé a d’ailleurs promis, juré, craché que les informations du Parisien comme quoi il voulait partir à Madrid dès cet été étaient des « MENSONGES ». Sans qu’on sache avec certitude s’il parlait du fait de partir ou de la destination. Dans le cas où le problème serait le timing, le Real serait-il prêt à l’attendre encore un an alors qu’il va devoir taper fort et vite pour remplacer Benzema ? Préparez-vous, on est repartis pour quelques semaines de grand bluff qui, pour l’instant, n’ont jamais abouti sur l’issue attendue.