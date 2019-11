FOOTBALL On parle (évidemment) beaucoup de l'attaquant parisien avant la rencontre entre le PSG et le Real Madrid à Santiago-Bernabeu

Kylian Mbappé va-t-il resté encore longtemps au PSG? — FRANCK FIFE / AFP

Le PSG se déplace sur la pelouse du Real Madrid mardi soir pour la 5e journée de la Ligue des champions.

Les Madrilènes, Zidane et le président Perez en tête, ne cachent pas leur admiration pour Kylian Mbappé, au centre d'une gueguerre (des mots) entre les deux équipes.

Le sens de l'histoire voudrait voir un jour le jeune attaquant porter le maillot merengue, mais rien ne dit que ce transfert hors-normes puisse se faire.

De notre envoyé spécial à Madrid,

Leonardo ne va encore pas être content, mais là, le sujet est compliqué à éviter. Surtout avec nos confrères espagnols, qui ont cette capacité tout à fait fascinante à revenir encore et encore sur un sujet sans jamais craindre d’en faire trop. La présence de Kylian Mbappé sur la pelouse de Santiago Bernabeu, mardi soir, est forcément l’une des grandes curiosités de ce Real Madrid-PSG. Tout le monde attend de voir ce que va faire la fusée parisienne dans un stade où il est appelé, paraît-il, à jouer dans un futur plus ou moins proche.

Emoustillés comme des enfants avant Noël par la passe d’armes entre Leonardo et Zidane il y a deux semaines, les journalistes y sont allés de bon cœur lundi lors des conférences de presse des deux entraîneurs. Le Français a ouvert les hostilités en rappelant qu’il n’avait pas besoin du match de mardi pour se décider. « Je suis déjà amoureux de lui », a lâché Zizou, avec le sourire de celui qui sait que ça va agacer.

« Son rêve est de jouer au Real », Zidane remet une pièce pour Mbappé https://t.co/PAh5g5Is69 — 20 Minutes (@20Minutes) November 5, 2019

Thomas Tuchel s’est bien gardé de rentrer dans son jeu, filant la métaphore et se permettant même une petite pique teintée de philosophie : « On l’aime aussi. Kylian est notre joueur, nous sommes très heureux qu’il soit avec nous. Vous savez, parfois, c’est quand la personne n’est pas disponible que vous l’aimez le plus. C’est comme ça pour Zinédine. »

Le Real veut Mbappé… et l’inverse ?

On vous passe le reste, mais Mbappé a bien alimenté la moitié des débats du jour. Les Espagnols sont très forts à ce petit jeu. Le journal As racontait fin octobre comment le triplé du Parisien à Bruges a fait exploser le groupe WhatsApp des pontes du Real. Le président en personne a lancé la discussion. « Non mais vous avez vu la démonstration de Mbappé ? En une mi-temps il a mis trois buts à la même équipe qui nous avait poussés dans les cordes à Bernabeu », écrit Florentino Perez. Avant de conclure comme une évidence : « C’est la signature qui remettrait les supporters sur pied et on serait tranquille pour au moins dix ans. »

L’envie est là, et c’est tout sauf une surprise. On imagine bien que le club merengue, avec sa tradition galactique, est intéressé par le futur meilleur joueur du monde. L’inverse est-il vrai ? Ça l’a été, en tout cas. Mbappé n’a jamais caché qu’il rêvait de ce club étant petit. Il en avait même visité les installations quand il avait 13 ans. Zidane et Cristiano Ronaldo ont tour à tour été des modèles. Ce n’est pas un secret non plus qu’il avait failli signer là-bas à l’été 2017, mais il avait finalement décidé que sa progression, après Monaco, passait par le PSG.

L'ancien dirigeant de Monaco Vadim Vasilyev envoie Mbappé au Real Madrid via @20minutesSport https://t.co/9kHL63I2uL — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) November 3, 2019

Depuis, le gamin de Bondy, champion du monde avec les Bleus et buteur aux statistiques impressionnantes avec son club, est passé dans une autre dimension. A 20 ans, son potentiel est si immense qu’il n’a presque plus de valeur marchande. Si transfert il devait y avoir, ce serait assurément l’opération financière sûrement la plus compliquée de l’histoire.

« Il y a énormément de paramètres à prendre en ligne de compte, rappelle l’agent Bruno Satin. Il y a des facteurs objectifs, comme son niveau de performance, son âge, le terme de son contrat et ce qu’il reste en amortissement pour le club qui l’a acheté avant. Et puis il y a des éléments du marché : qui est véritablement intéressé par le joueur ? Qui a les moyens de lui offrir les émoluments auxquels il prétend ? Et lui, quel est son choix, en fonction de considérations économiques mais aussi sportives, comme son poste, sa place dans l’équipe et ses aspirations personnelles. »

Les Qataris ne laissent jamais partir un joueur s’ils ne l’ont pas décidé

Pour ce qui est du contrat, les dirigeants parisiens semblent avancer doucement mais sûrement pour l’étirer au-delà de 2022, son terme actuel, selon L’Equipe. Autre point important, la méthodologie des Qataris sur le marché des transferts. Pour le moment, jamais un joueur du PSG n’a réussi à partir si ses dirigeants n’étaient pas d’accord. Demandez à Marco Verratti ce qu’il en pense. Alors si Mbappé doit être l’emblème parisien de la décennie à venir, il le sera. C’est en tout cas comme ça qu’ils voient les choses.

« C’est leur façon de faire, leur manière d’approcher le football et toutes les affaires en général, explique notre agent. En gros, on est le Qatar, on peut payer, on fait ce qu'on veut. Et on ne peut pas déconnecter ça du fait qu’en 2022, il y a une Coupe du monde chez eux. Ils voudront sûrement garder le PSG le plus compétitif possible d’ici là. »

« Il y a du temps pour le faire »

Pourtant, la confiance demeure en Espagne. « Ça va se faire, c’est écrit, croit le journaliste Frédéric Hermel, qui suit le club depuis 2001. L’intérêt, c’est qu’il y a du temps pour le faire. En tout cas, ce joueur ne peut pas échapper au Real. » Un rapide sondage effectué par nos soins aux abords de Bernabeu auprès d’un échantillon non-représentatif-mais-un-peu-quand-même de supporters madrilènes de tous âges permet de se rendre compte de la cote du Parisien dans la capitale espagnole.

« Il est rapide, intelligent, et encore très jeune. Il devrait être un joueur du Real », résume Mikel. En même temps, on aurait été surpris de tomber sur quelqu’un qui nous dise qu’il ne veut absolument pas voir cette tanchasse dans son équipe. Florentino Perez ne semble pas découragé, lui non plus. « C’est son obsession, confie un habitué du club. Ils sont tout le temps en contact. » Pour l’instant, le président madrilène a toujours réussi à avoir les stars qu’il avait notées sur sa liste de course. Là, la prouesse serait immense.