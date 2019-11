Kylian Mbappé lors de PSG-Bruges, le 6 novembre 2019 au Parc des Princes. — CHRISTOPHE SAIDI/SIPA

Même pas en rêve. Leonardo a tenu à rappeler mercredi soir après le match entre le PSG et Bruges que quiconque s’approcherait de trop près de Kylian Mbappé aurait affaire à lui. Que le Brésilien se rassure, Jürgen Klopp ne sera pas de ceux-là. Le manager de Liverpool s’est fait une raison, du moins pour l’instant, avec un constat implacable.

« Je ne vois aucun club capable d’acheter Mbappé au PSG. Et nous en faisons partie. C’est aussi simple que cela. Sur le plan sportif, il n’existe aucune raison de ne pas l’engager. Quel joueur il est ! Mais acheter un joueur de ce calibre est difficile. Il n’y a aucune chance, absolument, aucune. Désolé de tuer l’histoire. »

L’Allemand a ainsi commenté, à la veille du match au sommet entre son club et Manchester City en Premier League, les propos de Zinédine Zidane, qui ne cache pas son attrait pour le joueur. Klopp était lui-même intéressé par le transfert de Mbappé et avait rencontré le jeune joueur et son entourage en 2017. Transféré de Monaco au PSG pour 180 millions d’euros cet été-là, l’attaquant est sous contrat à Paris jusqu’en 2022.