Qui dit match de gala du PSG à Madrid, dit 25 000 papiers mercatos sur le futur de Mbappé. Remercions l'Equipe d'avoir lancé les hostilités pour nous expliquer que des discussions avaient démarré entre Leonardo et le clan du jeune français afin d’évoquer l’idée d’une prolongation de contrat.

Rappelons que Mbappé a signé pour cinq ans à l’été 2017, et qu'il est aujourd'hui très loin du salaire de Neymar, même si l’on assure dans les deux camps que la somme de 30 millons d’euros par an récemment évoquée par Le Parisien est infondée. Selon l’Equipe, beaucoup au sein du PSG ne seraient pas convaincus de la volonté du champion du monde se prolonger, au risque de se retrouver « bloqué » en Ligue 1 par la politique en général inflexible de Nasser Al-Khelaïfi concernant ses stars.

Auquel cas, et même dans tous les cas, il paraît difficile que l’ancien monégasque ne parte avant sa quatrième année de contrat, malgré l’offensive de charme lancée par le Real Madrid depuis plusieurs semaines. Le dernier en date, Eden Hazard, intérrogé à ce sujet par Le Parisien :

« Il a le talent pour lui. Dans quelques années, ce sera sûrement le meilleur joueur du monde. Ce titre, ils sont beaucoup à pouvoir y prétendre. Mais s’il continue comme ça, Kylian sera surtout l’un des plus grands joueurs de l’histoire. Si demain je peux faire venir Kylian (au Real Madrid), j’essayerai. Mais non seulement ce n’est pas moi qui décide et en plus, je ne pense pas qu’on me demandera mon avis. »