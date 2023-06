Jack Grealish est la mascotte des célébrations du titre de champion d’Europe de Manchester City. Après la fête de 12 heures à Ibiza à laquelle se sont rendus une douzaine de joueurs entre dimanche et lundi, les Citizens se sont rassemblés lundi soir à Manchester pour fêter la première victoire du club en Ligue des champions. Et s’il y en a un qui n’est pas passé inaperçu, c’est bien Jack Grealish. Des photos et vidéos de l’Anglais en train de célébrer inondent les réseaux sociaux depuis samedi soir. On a pu le voir dimanche matin apparemment encore en tenue de match. Puis il a été photographié en train d’être aidé par un coéquipier pour marcher droit à Ibiza lundi matin.





Jack Grealish : « Il y a une personne que j’adore dans cette équipe. Il ressemble à un sans-abri… Son nom est Bernardo Silva. » 😭 pic.twitter.com/tjEE8bTZC7 — Vibes Foot (@VibesFoot) June 12, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Sans parler du clou du spectacle, lundi soir, en paradant avec un gilet jaune et la Coupe sur l’estrade, ou bien entonnant une chanson en hommage à Bernardo Silva. Ou encore cette photo, toujours sur l’estrade de champions, sur laquelle on le voit faire un cul sec d’une boisson alcoolisé. De quoi obtenir le titre du champion des célébrations des champions d’Europe haut la main.