On peut reprocher bien des choses à Aleksander Ceferin, mais force est de reconnaître que le patron de l’UEFA a des idées pour le football. Pas ouf : délocaliser des matchs de Ligue des champions aux Etats-Unis. Mieux : mettre en place un plafond salarial dans le football européen pour rétablir un semblant de justice sportive sur le vieux continent. Et par ricochet, redonner du suspense et de l’intérêt à la Ligue des champions.

« Nous devrons réfléchir sérieusement au plafond salarial, déclare Ceferin dans le podcast Men in blazers. En effet, si les budgets atteignent des sommets, l’équilibre de la concurrence devient problématique. Il ne s’agit pas des propriétaires, mais de la valeur de la compétition, car si cinq clubs gagnent toujours, cela n’a plus de sens. »

Le salary-cap, l’un des arguments majeurs de la Super Ligue

Noble intention, mais pas si évidente à mettre en place, en ce qu’elle demande une harmonisation des règles d’une ligue à l’autre. « J’ai déjà parlé avec des représentants de la Commission européenne, nous essayons de faire avancer les choses, mais cela doit être un accord collectif entre chaque ligue et l’UEFA, car si nous le faisons et que les autres ligues ne le font pas, cela n’a pas de sens. »

Le salary-cap est l’un des arguments majeurs des promoteurs de la Super Ligue, qui s’opposent depuis trois ans à la gouvernance des clubs par l’UEFA, ainsi qu’à sa Ligue des champions.