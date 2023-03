La course à l’indice UEFA est plus que jamais lancée pour la France. Malgré la qualification de l’OGC Nice pour les quarts de finale de Ligue Europa Conférence, jeudi soir, après leur victoire contre le Sheriff Tiraspol (3-1), la France est talonnée par les Pays-Bas pour la 5e place à l’indice UEFA. Et pour cause, ils sont encore représentés par deux clubs, le Feyenoord Rotterdam et l’AZ Alkmaar.

Comme le souligne L’Equipe, La France n’a que 2.097 points d’avance sur les Néerlandais alors que la 5e place à l’indice UEFA assure la participation de quatre clubs en Ligue des champions (dont un en tour préliminaire), contre la participation de trois clubs (dont un en tour préliminaire), en cas rétrogradation à la 6e place dans la nouvelle formule de la Ligue des champions 2024/2025. La 5e place permettrait également au cinquième de Ligue 1, et au vainqueur de la Coupe de France d’aller directement en Ligue Europa, tandis que le 6e participerait aux barrages de la Ligue Europa Conférence.