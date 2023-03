Liste de Deschamps : Les petits nouveaux Khéphren Thuram, Brice Samba et Wesley Fofana appelés, tout comme Giroud… Revivez la conf de DD avec nous

Actualiser

Afficher uniquement les temps forts

15h00 : Et youp, pile poil une heure après l’arrivée de Didier Deschamps à son pupitre, on vous quitte là-dessus pour cette première liste post-Mondial. En gros, Olivier Giroud est encore une option pour l’avenir malgré ses 36 ans (et quasi 38 ans lors du prochain Euro si on se projette un peu), et DD a ouvert la porte à trois petits nouveaux qui étaient attendus à plus ou moins long terme : le gardien lensois Brice Samba, le défenseur de Chelsea Wesley Fofana et le milieu niçois Khéphren Thuram. Sur ce, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et à tout bientôt. La bise.

14h57 : On a beau faire un stalking intense sur les réseaux de Képhren Thuram et de Wesley Fofana, il n’y a a priori pas eu de réactions de leur part pour le moment. Ça nous fait penser que le Niçois doit une fière chandelle à Didier Digard, car sa première partie de saison n’était pas ouf du tout avec l’ami Lucien Favre.

14h53 : Les supporteurs de l’AS Saint-Etienne en rêvaient dès 2019-2020 et Didier Deschamps l’a fait ce jeudi : appeler les anciens potos sous le maillot vert (en Gambardella comme en Ligue 1) William Saliba et Wesley Fofana. : Les supporteurs de l’AS Saint-Etienne en rêvaient dès 2019-2020 et Didier Deschamps l’a fait ce jeudi : appeler les anciens potos sous le maillot vert (en Gambardella comme en Ligue 1) William Saliba et Wesley Fofana.

pic.twitter.com/eiW9T0JTWC — Dylan D. (@dylandusart) March 16, 2023





14h48 : Et évidemment, comme avec Jonathan Clauss la saison passée, le RC Lens a vite diffusé la vidéo sympa de la joie du vestiaire pour accompagner cette grande première pour son si précieux gardien Brice Samba. : Et évidemment, comme avec Jonathan Clauss la saison passée, le RC Lens a vite diffusé la vidéo sympa de la joie du vestiaire pour accompagner cette grande première pour son si précieux gardien Brice Samba.

« 𝑳𝒂, 𝒍𝒂, 𝒍𝒂, 𝒍𝒂, 𝒍𝒂, 𝒍𝒂, 𝒍𝒂, 𝑩𝒓𝒊-𝒄𝒆-𝑺𝒂𝒎-𝒃𝒂 ! » 🎶#FierDEtreLensois #FiersDEtreBleus pic.twitter.com/sAE4RkFn0r — Racing Club de Lens (@RCLens) March 16, 2023





14h44 : Brice Samba a déjà laissé un message sur son compte Twitter où il se dit « tellement fier » de sa première convocation. A voir s’il sera donc numéro 2 ou numéro 3, en fonction de la promotion accordée ou pas à Areola, qui ne joue qu’en coupes avec West Ham cette saison. : Brice Samba a déjà laissé un message sur son compte Twitter où il se dit « tellement fier » de sa première convocation. A voir s’il sera donc numéro 2 ou numéro 3, en fonction de la promotion accordée ou pas à Areola, qui ne joue qu’en coupes avec West Ham cette saison.

Tellement fier d'avoir été appelé pour rejoindre l'@equipedefrance 🇫🇷 Je veux vraiment remercier tous les gens qui ont cru en moi depuis ces années, et m'ont aidé à atteindre en partie mon rêve aujourd'hui. pic.twitter.com/nQPaPmuCjh — Brice Samba (@samba_brice) March 16, 2023





14h39 : Autre enseignement qu’on avait oublié de vous mentionner : titulaire au milieu hier avec le Real Madrid en Ligue des champions, Camavinga est bien considéré comme un latéral gauche par DD pour l’équipe de France. Enfin, « sur ce rassemblement », a-t-il précisé. Traduisons le DD : tant que Lucas Hernandez ne s'est pas remis de sa grave blessure quoi, et après on verra.

14h38 : Ça y est, c’est fini pour cette conférence de presse de Didier Deschamps.

14h36 : Enorme, une question sur les frondeuses de l’équipe de France féminine, qui ont obtenu la tête de Corinne Diacre. DD préfère en sourire : « Vous ne m’épargnez rien, je sais que c’est la rentrée. Je n’ai pas les tenants et les aboutissants déjà. Il y a le fond et la forme. Sur la forme, ça me gêne. Je ne vais pas en dire plus mais vous m’aurez compris ».

14h35 : Ah oui, les deux absents de la liste par rapport au Mondial sont le Monégasque Disasi et le Marseillais Guendouzi : « Rien n’est définitif ».

14h33 : Ah, question sur Le Graët, dont il a depuis le début été très proche, et qui n'est plus son président : « Je n’appréhende pas, mais c’est le maître mot : je m’adapte. J’ai rencontré à plusieurs reprises Philippe Diallo. On a un intérêt commun : c’est que l’équipe de France marche bien. Ce n’est pas quelque chose de négatif, qui me pèse. Je prends acte et je m’adapte ».

14h31 : Tiens tiens, quand on parle de binationaux, il y a cette actu Houssem Aouar aujourd’hui, qui n’avait guère plu à DD pour son seul rassemblement/match amical. : Tiens tiens, quand on parle de binationaux, il y a cette actu Houssem Aouar aujourd’hui, qui n’avait guère plu à DD pour son seul rassemblement/match amical.

🚨🎙️ | Houssem Aouar :



« L'Algérie représente quelque chose de très fort pour moi. J'ai regretté d'avoir été en équipe de France ». pic.twitter.com/AYvoakjXKg — La Vague Verte ⭐️🇩🇿⭐️ (@la_vagueverte) March 16, 2023





14h29 : Le Niçois Todibo était-il loin de la liste ? « Non, mais le poste de défenseur central est fourni en jeunes joueurs. »

14h28 : Sur Wesley Fofana : « Je n’ai jamais fait un choix pour bloquer la liberté d’un joueur binational. C’est arrivé là, ça aurait pu ne pas arriver ou arriver avant. Jonathan Bamba a choisi un autre pays que la France. Je ne vais pas me mettre à dos les sélectionneurs de ces équipes-là. Ces joueurs ont la liberté de choisir ».

14h26 : Ah, DD sur Giroud : « Olivier a une grosse expérience. Il est performant en club. Il est là. Il n’est pas jeune (36 ans) mais il est là parce qu’il se maintient au meilleur niveau ».

14h25 : Et oui juste remarque : après les Hernandez, la fratrie Thuram est dans la place, alors qu'il fallait remonter à des siècles pour trace de deux frères en bleu avant (les Révelli).

14h24 : Pavard en est donc de cette liste, « d’abord pour un poste de latéral droit ». Et DD assure « aller de l’avant » à son sujet, car c’était une sacrée galère ce Mondial pour le défenseur du Bayern.

14h22 : Deschamps aimerait revoir Pogba et Kanté « compétitifs en club » à nouveau. « Il faut espérer qu’ils soient épargnés sur le plan athlétique ». Je crains qu’on ne les revoie plus sous le maillot bleu ces deux-là.

14h20 : Deschamps l’assure, il veut que son homologue des Espoirs, le cultissime Sylvain Ripoll « ait la meilleure équipe à disposition » pour l’Euro Espoirs en juin. Car oui, genre Khéphren Thuram pourrait en être.

14h18 : Brassard tournant ou pas ? « Non, je préfère avoir un choix bien défini », même si on ne sait pas encore qui est l’heureux élu. Par ici, on penche sur Antoine Griezmann côté prono, davantage que sur Kylian Mbappé.

14h15 : Deschamps revient sur cette finale de Mondial à digérer : « Ce n’est pas anodin une finale de Coupe du monde. Même si les semaines et les mois sont passés, ce n’est jamais évident de passer à côté du titre suprême. Mais c’est le haut niveau. On ne vit pas avec le passé non plus. Il y a un engouement populaire. On ne peut pas se reposer sur nos lauriers. On repart sur une phase de qualification. Mais oui, de par le scénario, ça a marqué beaucoup de personnes ».

14h12 : Ah tiens, question sur le Stade de France qui pourrait échapper aux Bleus : « J’ai un attachement au Stade de France, c’est LE stade de l’équipe de France. Mais je n’ai pas de réponses là-dessus ».

14h11 : Ah, le sujet Benz relancé. « Il y a toujours eu des perturbations. Je ne vais pas vous en dire plus. Vous n’aurez pas un mot de plus de ma part. Je vous le répète : j’ai pris la parole pour dire ce qui s’est passé. Aujourd’hui, rien ne me fera parler de ce sujet-là. » On se serait cru revenus en 2016 avec cette conf.

14h10 : « Oui, il y aura une hiérarchie sur le moment, mais je leur en parlerai à eux d’abord », au sujet des gardiens. Il ne fait guère de doute que Mike Maignan sera le numéro un.

14h08 : Ah, une question sur Brice Samba, privilégié à Alban Lafont : « Evidemment qu’Alban mériterait aussi. Mais de par ce que fait Brice Samba depuis le début de la saison, c’est intéressant de le voir avec nous ». DD rappelle qu’ils n’ont « pas d’expérience internationale », l’un comme l’autre. Il met en avant « les critères sportifs ». Comme une piqûre de rappel. Même si ce n’est pas sur cette question que Deschamps va être spécialement titillé.

14h07 : Sourire de DD pour la question sur Benzema : « Je sais que c’est un sujet polémique qui vous intéresse. C’est un sujet clos pour moi, qui est derrière. Je ne vais pas commenter quoi que ce soit. L’important, c’est l’avenir et ces deux matchs qui nous attendent. »

14h06 : DD ne tranche pas de suite le capitanat. Il voit bien entendu Mbappé dans les candidats.

14h04 : Voici donc la liste, où Giroud en est sans surprise. : Voici donc la liste, où Giroud en est sans surprise.

📣 𝐋𝐞𝐬 𝟐𝟑 𝐁𝐥𝐞𝐮𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐨𝐪𝐮𝐞́𝐬 !



📣 𝐋𝐞𝐬 𝟐𝟑 𝐁𝐥𝐞𝐮𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐨𝐪𝐮𝐞́𝐬 !

La liste de 𝗗𝗶𝗱𝗶𝗲𝗿 𝗗𝗲𝘀𝗰𝗵𝗮𝗺𝗽𝘀 pour le début des qualifications à l'Euro 2024, avec 3 nouveaux visages 🫡🇫🇷#FiersdetreBleus pic.twitter.com/Cq9gq9F011 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 16, 2023





14h03 : Deschamps attend « des réponses pour l'avenir », en ouvrant son groupe à trois nouveaux.

14h03 : Trois nouveaux donc côté DD pour cette liste, il va s'expliquer là-dessus.

14h02 : Autre petit nouveau : Kephren Thuram est là au milieu, la famille Thuram en force !

14h01 : Les défenseurs, avec Wesley Fofana en petit nouveau !

14h01 : Les gardiens : Areola, Maignan, Samba (youhou)

14h00 : Il commence par « une pensée émue » pour Claude Simonet, « un grand dirigeant ».

14h00 : DD est dans la place !

13h58 : Ah, la chaîne L'Equipe prend l'antenne sur place. On va voir dans pas longtemps à quoi va ressembler cette liste sans Varane, Lloris et Benzema donc.

13h55 : On a beaucoup parlé de la FFF ces dernières semaines. Mais si vous voulez un peu de lecture pour patienter, c’est aussi régalade à la tête de la Fifa aujourd’hui à Kigali (Rwanda). : On a beaucoup parlé de la FFF ces dernières semaines. Mais si vous voulez un peu de lecture pour patienter, c’est aussi régalade à la tête de la Fifa aujourd’hui à Kigali (Rwanda).

13h50 : Un journaliste osera-t-il poser une question sur Karim Benzema à DD (il va être bien reçu) ? Faites vos jeux.

13h45 : Hello tout le monde, nous voici par là pour nous enflammer avec vous sur la première convocation (méritée) de Brice Samba, et pour plein d’autres choses aussi.

11h00 : Un peu de lecture pour patienter. On a imaginé les sujets sur lesquels DD allait être interrogé cet aprem... et les réponses qu'il allait donner (sinon c'était pas drôle). : Un peu de lecture pour patienter. On a imaginé les sujets sur lesquels DD allait être interrogé cet aprem... et les réponses qu'il allait donner (sinon c'était pas drôle).

