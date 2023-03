L’aventure de Patrick Vieira à Crystal Palace n’aura pas duré deux ans. Nommé entraîneur le 4 juillet 2021, le Français de 46 ans a été écarté ce vendredi par la direction des Eagles. Sur le papier, le club londonien occupe une modeste mais pas déshonorante 12e place de Premier League. Mais en y regardant de plus près, on s’aperçoit qu’il ne compte que trois points d’avance sur la zone de relégation, avec un match de plus au compteur que la plupart de ses rivaux.

Crystal Palace n’a plus gagné un match depuis le 31 décembre et reste sur trois défaites d’affilée, sur la plus petite des marges (1-0).

« Un changement était nécessaire »

« Les résultats de ces derniers mois nous ont mis dans une situation difficile en championnat et nous avons estimé qu’un changement était nécessaire pour nous donner les meilleures chances de rester en Premier League », a expliqué dans un communiqué le président du club londonien Steve Parish.

Avant sa première expérience anglaise comme entraîneur, l’ancien immense joueur, champion du monde 2018 et d'Europe 2000, restait sur deux premières expériences déjà mitigées au New York FC (2016-2018) puis à Nice (2018-2020).