Une occasion gâchée, une de plus. Débauché à prix d’or de Chelsea à l’été 2019 pour remplacer CR7, Eden Hazard était enfin d’attaque pour un match important du Real Madrid. Mais le Belge n’a pas vu un ballon mercredi en demi-finale retour de C1, alors que Zizou l’a laissé sur le terrain presque jusqu’au bout.

Un court fou rire qui passe mal

Néanmoins, plus que sa prestation insipide, c’est surtout son détachement apparent au coup de sifflet final qui a heurté les supporters et les médias madrilènes, lesquels n’avaient plus que ça à la bouche toute la soirée, en oubliant presque l’élimination. Hazard a en effet été filmé par les caméras en train d’exploser de rire après un échange avec son coéquipier Kurt Zouma sur le terrain, une maladresse de plus considérant le passif du Belge depuis qu’il est arrivé en Espagne, alors qu’il aurait été bien plus simple de faire ça dans les vestiaires à l’abri des regards.

Eden Hazard was happy for his former teammates 💙 pic.twitter.com/qhBpwODiAS — Champions League on CBS Sports (@UCLonCBSSports) May 5, 2021

Bref, voilà qui ne vas pas faire remonter sa cote à Madrid, alors que plusieurs journalistes influents dans le débat footballistique madrilène demandaient quasiment sa tête à chaud. Seul Zidane ne s’est pas démonté en conférence de presse, affirmant qu’il continuerait à aligner Eden Hazard « pour que ce dernier récupère de la confiance », alors même que le Real joue le titre de Liga sur les quatre derniers matchs. On en connaît un qui a intérêt à être décisif dans les deux/trois semaines qui viennent.