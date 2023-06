Les Jeux olympiques de Paris vont-ils vite devenir un enjeu majeur de la prochaine saison de football pour les cadres de l’équipe de France ? Antoine Griezmann vient en tout cas de déclarer ce dimanche sa flamme pour ce challenge, qui fait figure de « rêve » à ses yeux. « Je n’en ai pas parlé avec mon coach ou mes dirigeants [à l’Atlético de Madrid] mais cela serait un rêve pour moi », a expliqué le joueur âgé de 32 ans, à la veille du match France-Grèce, en qualifications de l’Euro 2024.





Antoine Griezmann sur une participation aux Jeux Olympiques : « Si je suis appelé, je mettrais une pression extraordinaire pour qu'on me laisse les faire. C'est un rêve, un objectif. »



Le tournoi olympique de football ne faisant pas partie du calendrier de la Fifa, les clubs peuvent s’opposer à la convocation de leurs joueurs en sélection sur cette période. Antoine Griezmann a démontré ce dimanche à quel point il était déterminé en vue de ces JO : « Si je suis appelé, je mettrai une pression extraordinaire pour qu’on me laisse les faire. C’est un rêve, un objectif, c’est en France, c’est représenter la France. Les JO, tout le monde les regarde à la télévision et tout le monde les fait même en vacances entre amis ou en famille. J’en ai envie. »

« Grizou » encore dans la course pour le Mondial 2026 ?

Ce tournoi olympique masculin de football est réservé aux joueurs de 23 ans ou moins, mais trois exceptions sont possibles pour chaque sélection. Le capitaine des Bleus Kylian Mbappé, qui aura 25 ans lors des JO de Paris-2024, avait lui aussi fait (une nouvelle fois) part jeudi de son envie d’y participer.









« J’ai toujours dit que c’était un rêve pour moi de les jouer, mais j’ai aussi dit que je ne forcerai pas, que je serai à la disposition du club car ce n’est pas une compétition Fifa », avait précisé l'attaquant parisien. Outre le prochain Euro et les Jeux olympiques, « Grizou » a envisagé ce dimanche une participation à la prochaine Coupe du monde, en 2026 aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. « Si j’ai le niveau, je veux aller le plus loin possible », a-t-il assuré.