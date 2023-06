A Clairefontaine,

Il faut bien le dire, il y a des jours plus sympas que d’autres pour aller à Clairefontaine. Par exemple par une belle fin de matinée ensoleillée, avec le petit vent qui adoucit l’atmosphère juste ce qu’il faut et porte la bonne odeur de l’herbe fraîchement coupée. Ça sent l’été et les vacances dans le temple des Bleus en ce mois de juin, et il serait facile de se laisser bercer par la douce langueur ambiante. D’autant que l’identité de l’adversaire qui se présente vendredi n’aide pas à s’en extraire. La terrible équipe de Gilbraltar, avec ses 59 défaites et 251 buts encaissés en 76 matchs officiels depuis son affiliation à l’UEFA en 2013, ne représente pas vraiment de quoi faire trembler les vice-champions du monde.

Mais comme il convient de ne pas oublier ses bonnes manières, pas question en ce début de rassemblement de faire comme si on allait gagner 5-0 en marchant contre des illustres inconnus. Les heureux préposés aux conférences de presse ont été bien briefés pour ne pas être pris en flagrant délit de suffisance. Ce mercredi, Ibrahima Konaté a bien récité sa leçon quand il lui a été demandé ce qu’il connaissait des représentants de ce minuscule territoire britannique perdu au sud de l’Espagne, peuplé comme la ville de Cambrai (32.000 habitants).

« Pas trois points différents de ceux du mois de mars »

« Tous les joueurs ou presque évoluent dans leur championnat. C’est une équipe qui joue bloc bas, compacte. Elle me fait penser un peu à Irlande, contre qui on a eu beaucoup de mal à marquer en mars (victoire 1-0 à Dublin), a-t-il observé. Ça ne va pas être simple, il fera très chaud et puis jouer contre l’équipe de France, ce n’est pas tous les jours pour eux. » Hop hop hop Ibou attention, on n’était pas loin de l’alerte boulard. Heureusement, le défenseur de Liverpool s’est arrêté à temps.

Bon élève, il a également rappelé qu’un match n’était jamais gagné d’avance : « Sur le papier les gens vont dire que ça va être facile, mais avec ma petite expérience je sais qu’il ne faut prendre de haut personne. Ce ne sont pas trois points différents de ceux du mois de mars. » Imparable.

𝘿𝙚 𝙡𝙖 𝙨𝙪𝙚𝙪𝙧 𝙚𝙩 𝙙𝙚𝙨 𝙨𝙤𝙪𝙧𝙞𝙧𝙚𝙨 💧😄



J-3 avant Gibraltar / France 🇬🇮 🇫🇷 pic.twitter.com/xUqPZOY8p2 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 13, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



« On va préparer le match avec sérieux »

La veille, Eduardo Camavinga et Jules Koundé avaient eux aussi déjoué le piège de l’arrogance avec une facilité déconcertante. Le milieu de terrain du Real s’en est même amusé. « Vous attendez que je dise non je suis sûr », a-t-il répondu en rigolant au journaliste qui lui demandait s’il pouvait citer les noms de quelques joueurs, avant de s’exécuter : « Le capitaine, Chipolina, et Walker, un joueur qui sera dans ma zone si je joue au milieu. » Mention bien aussi pour le Barcelonais, qui a cité « Britto et Casciaro, des joueurs qui sont peut-être amenés à jouer sur mon côté ».

Bon, on a passé quelques exams dans notre vie et on connaît assez bien le coup du « j’apprends juste ce qu’il faut savoir sur ma partie pour faire croire que je maîtrise le truc ». Mais on ne donnera pas de leçon, ça fait toujours quatre noms de plus que ce qu’on aurait pu répondre. Soyons rassurés en tout cas, les Bleus ne débarqueront pas à Faro en tongs vendredi. Didier Deschamps a déjà présenté à ses joueurs des vidéos des deux premiers matchs de Gibraltar dans ces éliminatoires de l’Euro (deux défaites 3-0 contre la Grèce et les Pays-Bas). D’autres séances suivront ces deux prochains jours.

« On va préparer le match avec sérieux, il faudra démarrer le match avec de l’intensité et de l’envie », a prévenu Koundé. « Il va falloir trouver des enchaînements de passes, des décalages, pour marquer assez vite », a ajouté Randal Kolo Muani, également de passage en conf ce mercredi. Après tout, le souvenir du piteux 0-0 à domicile contre le Luxembourg en éliminatoires à la Coupe du monde 2018 n’est pas si lointain.