Et c’est reparti mon Kyky. Chaque jour (ou presque), 20 Minutes fait le point sur les dernières avancées et rumeurs plus ou moins fondées sur l’avenir de Kylian Mbappé, dont les relations avec le PSG suivent la courbe inverse du réchauffement climatique. Départ au Real Madrid dès cet été ou pas ? Qu’on se le dise, le Mbappomètre est de retour.

Mercredi 14 juin

Après la prolongation tout au bout du suspense l’an dernier et ces images d’un Kylian Mbappé radieux avec un maillot du Paris Saint-Germain floqué « 2025 », on pensait bien que le Mbappomètre resterait dans les tiroirs cet été. Que nenni… La lettre envoyée lundi par l’attaquant français à ses employeurs a rejoint le fameux Burofax expédié en août 2020 par Lionel Messi aux dirigeants du Barça dans la légende épistolaire du football.

Le champion du monde 2018 ne compte pas activer l’année supplémentaire d’un contrat qui s’achève donc bien en 2024, mais il assure vouloir honorer sa dernière saison parisienne, comme le plus littéraire des sportifs français l’a rappelé dans un communiqué expédié mardi à l’AFP, avant de le confirmer dans un entretien publié ce mercredi par la Gazzetta dello Sport. « Avec le PSG, on n’a jamais discuté de prolongation, mais je suis heureux de rester ici la saison prochaine », a-t-il lâché dans le quotidien italien.





Les statistiques de Kylian Mbappé depuis son arrivée au PSG. - Sofascore





Autrement dit, je gagne un dernier titre de champion de France, je dégomme ma direction sans avoir l’air d’y toucher après une nouvelle élimination précoce en Ligue des champions, et je me barre.

Crédibilité : 40 %. Depuis lundi, les dirigeants parisiens ont rappelé leur nouvelle doctrine, mise en pratique avec le départ de Messi et les petits coups de pression sur Neymar pour qu’il aille découvrir une autre infirmerie : le collectif passe avant les individualités. Autant dire qu’ils n’entendent pas obéir au diktat « mbappesque », et que Nasser Al-Khelaïfi n’a pas du tout l’intention de laisser partir libre dans un an son meilleur joueur, surtout pour aller renforcer un rival présidé par Florentino Perez avec lequel les relations sont glaciales. Oui mais voilà : ceci est une théorie, et voir le PSG manger son chapeau serait tout sauf une surprise au vu de l’historique de QSI depuis sa prise de pouvoirs en 2011.

Mbappomètre : On fait pencher légèrement l’aiguille du côté du président du Real. Car Kyky le versatile peut très bien expliquer dans trois jours à Marca que finalement, vu l’évolution du dossier, il se verrait bien rejoindre Camavinga et Tchouameni dès cet été.