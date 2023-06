Le FC Annecy tente le tout pour le tour pour ne pas aller en National. Sous la menace d’une relégation en raison de l’interruption du match Bordeaux-Rodez et de la perte de la rencontre infligée aux Girondins, le club a annoncé mardi son intention de poursuivre Rodez « pour corruption sportive active et passive ». En plus de cette action, il propose de faire passer la Ligue 2 de 20 à 21 clubs la saison prochaine pour mettre un terme définitif au contentieux.

« Comment accepter la descente sportive d’un club de football, sous statut professionnel ou amateur, après un match arrêté à la 23e minute qui ne le concerne pas et pendant lequel au regard des images, le joueur de Rodez AF, Lucas Buades, simule une agression violente entraînant la fin définitive du match et assurant alors le maintien de son club avec l’appui de ses dirigeants ? », attaque le club savoyard dans un communiqué.

La LFP attend les recours

La commission de discipline de la Ligue de football professionnel a infligé lundi à Bordeaux « la perte par pénalité » de la rencontre. Ce match joué le 3 juin et comptant pour la 38e et dernière journée de la saison a été interrompu à la suite de l’intrusion d’un spectateur sur la pelouse « pour porter volontairement atteinte physiquement à un joueur qui venait d’inscrire un but », observe la commission. Rodez venait d’ouvrir le score par l’intermédiaire de Lucas Buades.

Dans l’attente de recours, la sanction infligée aux Bordelais n’a pas encore été actée dans le classement officiel de la Ligue 2, où Rodez apparaît toujours 17e et premier relégable tandis qu’Annecy, 16e, est sauvé. Mais avec les trois points de la victoire à Bordeaux, Rodez se maintiendrait en Ligue 2 tandis qu’Annecy descendrait la saison prochaine en troisième division du football français.

Annecy refuse d’être une « victime collatérale »

« Le FC Annecy ne peut pas être la victime collatérale des manquements des Girondins de Bordeaux en matière de sécurité. Il ne peut pas non plus être la victime d’un résultat sportif qui n’a pas été obtenu sur le carré vert étant manifestement contraire aux valeurs essentielles d’éthique sportive », souligne le club.

Le club ajoute avoir d’ores et déjà missionné son avocat « pour saisir les commissions de la Ligue de football professionnel (commission des compétitions, commission juridique) puis la commission supérieure d’appel de la FFF et le CNOSF et enfin le procureur de la République de Bordeaux à l’encontre du dirigeant de Rodez AF, du joueur Lucas Buades et du club de Rodez pour corruption sportive active et passive ». Le FCA en appelle également à une médiation de la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra.