Le Matmut Atlantique s’était préparé à une possible fête, ce vendredi à l’occasion de la dernière journée de Ligue 2 entre Bordeaux et Rodez. 42.000 supporteurs des Girondins étaient de la partie pour tenter de retrouver la Ligue 1 au bout de la soirée. Mais l’un d’eux s’est tristement distingué à la 23e minute de jeu. Le milieu de Rodez Lucas Buades venait d’ouvrir le score (0-1) et fêtait son but, lorsque ce spectateur situé dans la tribune des Ultramarines est entré sur la pelouse et est allé bousculer le joueur. Immédiatement interrompu, le match vient d’être définitivement arrêté par l’arbitre de la rencontre Nicolas Rainville.

« Au regard de la situation qui s’est produite ce soir, lors de la célébration du but des Ruthénois, un spectateur est rentré sur le terrain et est venu agresser pousser violemment un joueur ruthénois. Il est blessé. Il a été ausculté par le médecin du club de Rodez mais aussi par le médecin urgentiste de garde. Le joueur ne peut pas reprendre la rencontre puisque commotionné. Nous avons respecté le règlement, et donc le match ne reprendra pas. »

La victime, qui s’est effondrée au sol lors de la bousculade, s’est fait soigner pendant trois minutes avant de regagner les vestiaires, et d'être « sous surveillance médicale ». Le joueur de 25 ans aurait été victime d’une commotion cérébrale.