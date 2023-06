Szymon Marciniak arbitrera-t-il bien la finale de la Ligue des champions, le 10 juin, entre Manchester City et l’Inter Milan ? L’UEFA se pose sérieusement la question après la révélation de la participation de l’arbitre polonais à un meeting organisé par un homme politique de son pays connu pour ses idées racistes et homophobes.

Le Guardian indiquait jeudi soir que l’instance européenne a ouvert une enquête pour en savoir plus, avant de statuer. « L’UEFA est au courant des allégations concernant Szymon Marciniak et demande des éclaircissements urgents. L’UEFA et l’ensemble de la communauté du football détestent les valeurs promues par le groupe en question et prennent ces allégations très au sérieux. Une nouvelle annonce sera faite demain, après avoir examiné toutes les preuves », fait-elle savoir dans un communiqué.





Champions League final referee ‘spoke at event with far-right leader’ https://t.co/09ItsYjhni — The Guardian (@guardian) June 1, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.







Szymon Marciniak, arbitre respecté qui a officié lors des demi-finales de la C1 et qui était aussi aux commandes de la finale de la Coupe du monde entre la France et l’Argentine, a été vu le 29 mai dernier dans une réunion à Katowice organisée par Slawomir Mentzen, chef du parti de la Confédération, dont le slogan est : « Nous sommes contre les juifs, les homosexuels, l’avortement, la fiscalité et l’Union européenne » et d’autres incitations à la haine raciale.

Sa présence a été révélée par l’organisation antiraciste « Never Again ». Rafał Pankowski, son co-fondateur s’était dit « choqué et consterné par l’association publique de Marciniak avec Mentzen et sa marque de politique d’extrême droite toxique ». Il avait ajouté, à l’endroit des instances du football : « Nous demandons à l’arbitre de reconnaître son erreur. S’il ne le fait pas, nous pensons que l’UEFA et la Fifa devraient en tirer les conséquences. »