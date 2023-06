A Roland-Garros,

Le public du court Suzanne-Lenglen a-t-il complètement craqué ce mercredi soir ? On peut se poser la question, vu comment le match entre Arthur Rinderknech et Taylor Fritz s’est conclu dans une ambiance surréaliste. L’Américain de 25 ans, tête de série numéro 9 du tournoi, a eu le mérite de garder son calme, alors qu’il était chahuté par de nombreux spectateurs sur ses jeux de service. Cherchant à perturber sa concentration sur la plupart de ses services, avec des « chhhhhhhhhh », « out », « double faute », ceux-ci l’ont carrément hué durant de longues minutes après son succès (2-6, 6-4, 6-3, 6-4).





"I love you guys" 😂



"I love you guys" 😂

The French crowd 'loves' @Taylor_Fritz97 🤣🤫#RolandGarros pic.twitter.com/UU1wj7qVs3 — Eurosport (@eurosport) June 1, 2023



La raison ? Taylor Fritz a traversé le terrain avec des doigts devant la bouche, pour leur demander le silence, au moment où il venait d’éliminer le dernier joueur français encore en lice à Roland-Garros. Un geste non vulgaire et qui se comprend, vu à quel point ses mises en jeu n’ont pas été respectées par le public du Lenglen.









Le tombeur d’Arthur Rinderknech a tellement été conspué que Marion Bartoli n’a pas pu effectuer sa traditionnelle interview d’après-match sur le terrain avec le vainqueur du jour. Comme l’arbitre avant elle, pendant au moins toute la quatrième manche, l’ancienne joueuse a tenté d’obtenir le silence de bouillants supporteurs, en vain. C’est sans doute la première fois aux Internationaux de France qu’un joueur ne peut pas s’exprimer au micro de la sorte. A l’instar de Daniil Medvedev, qui avait connu pareille mésaventure à l’US Open en 2019, Taylor Fritz a juste pu tranquillement glisser, avec un sourire en coin, des « I love you guys », en mode troll de haut niveau.