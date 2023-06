C’était fortement pressenti depuis plusieurs jours, c’est désormais officiel. Igor Tudor a annoncé ce jeudi son départ en tant qu’entraîneur de l’Olympique de Marseille à ses joueurs, selon l’Equipe et Foot Mercato. Le technicien croate doit tenir une conférence de presse ce jeudi en début d’après-midi, avant le dernier match de Ligue 1, ce samedi contre Ajaccio (21 heures). Il devrait en dire plus sur son choix et un éventuel départ vers un autre club. Il sera donc resté une seule saison à Marseille, conclue à la troisième place de Ligue 1.